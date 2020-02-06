النسخة الذهبية اللون القادمة من الهاتف Motorola Razr 2019 تظهر في صورة رسمية مسربة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم غدًا البدء بشحن الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الذي أعلنت عنه شركة موتورولا في شهر نوفمبر من العام الماضي، وهذا الهاتف نجح بالفعل في الحصول على قدر كبير من الإهتمام. حتى الآن، لم نرى سوى النسخة السوداء اللون من الهاتف Motorola Razr 2019، ولكن نشر المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks الآن صورة رسمية تستعرض لنا النسخة الذهبية اللون القادمة من هذا الهاتف.

اللون الفعلي هو مزيج مثير للإهتمام بين اللون الذهبي والنحاسي الخفيف، ويبدو أنه يغطي النصف السفلي فقط من الجهاز. في العام 2006، قامت شركة موتورولا بالتعاون مع العلامة التجارية الإيطالية Dolce & Gabana الرائدة في مجال الأزياء الفاخرة بإطلاق نسخة ذهبية محدودة من الهاتف Motorola Razr V3، لذلك قد نحصل على شراكة مماثلة هذه المرة.

بغض النظر عن النسخة الذهبية من الهاتف Motorola Razr 2019، فقد تردد كذلك في الفترة الماضية أن شركة موتورولا تعمل على نسخة 5G من الهاتف Motorola Razr 2019، ولكن ليست هناك حاليًا أي معلومات حول الموعد الذي ينبغي علينا فيه توقع وصول هذه النسخة.

للتذكير، يستخدم الهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي الجديد المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB. هذا الهاتف لا يضم سوى كاميرتين، واحدة في الواجهة الخارجية، والأخرى في الداخل، وبالضبط داخل قطع الشاشة.

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وبالنسبة للكاميرا الأساسية، فهي تضم مستشعر بدقة 16 ميغابكسل وعدسة بفتحة 1.7 كما أنها تدعم تقنية التثبت الرقمي للصورة EIS وتأتي مع فلاش LED مزدوج. أما بخصوص الكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، ولكن من دون فلاش LED، ومع ذلك يمكن إستخدام الشاشة لتضيء وجهك في الظلام.

الشيء القابل للنقاش أكثر في هاتف موتورولا الجديد هو الشاشة القابلة للطي. هذه الشاشة تمتاز بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 وبدقة 2142×876 بكسل وتُطلق عليها الشركة الإسم التجاري Cinemavision. هناك شاشة Quick View أخرى في الواجهة الخارجية للهاتف عبارة عن شاشة OLED بحجم 2.7 إنش وبدقة 800×600 بكسل.

الشيء الجيد في الشاشة الثانوية هو أنها تتيح لك إستخدام الهاتف دون فتحه مع إمكانية الوصول إلى جميع الميزات المهمة تقريبًا مثل المكالمات، وإلتقاط صور السلفي، وإيقاف وتشغيل بعض الإعدادات الأساسية والتحدث إلى المساعد الرقمي Google Assistant.

الهاتف Motorola Razr 2019 الجديد يضم بطارية بسعة 2510mAh تدعم تقنية الشحن السريع 15W TurboPower، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع جميع التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل الضرورية.

https://twitter.com/evleaks/status/1225008602336911360