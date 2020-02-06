تسريب أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series بالدولار الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، تم تسريب الأسعار المحتملة لتشكيلة Galaxy S20 Series في أوروبا، وقد كانت تلك التسريبات قد أشارت إلى أن الهاتف Galaxy S20 سيُكلف ما بين 900€ و 1000€ وفقا للنسخة التي يرغب العميل في شرائها، بينما سيُكلف الهاتف +Galaxy S20 ما بين 1050€ و 1100€، والهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 1300€.
الآن، نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن أحدث المعلومات حول أسعار كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعني أسعار هذه الهواتف الذكية الثلاثة بالدولار الأمريكي. ووفقًا لتسريب اليوم، فهو يقول أن الهاتف Galaxy S20 سيُكلف إبتداءً من 999 دولار أمريكي، بينما سيكلف الهاتف +Galaxy S20 إبتداءً من 1199 دولار أمريكي، والهاتف Galaxy S20 Ultra إبتداءً من 1399 دولار أمريكي.
بطبيعة الحال، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع التسريبات الجديدة بأقل قدر من الحماسة، فهذه المعلومات لا تأتي من مصدر رسمي، وإنما من مصدر حصل على هذه المعلومات من مصادر أخرى داخل شركة سامسونج قد لا تكون بالضرورة على علم بالأسعار الرسمية والنهائية للهواتف الذكية الثلاثة المذكورة أعلاه.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
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