تسريب أسعار تشكيلة Galaxy S20 Series بالدولار الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، تم تسريب الأسعار المحتملة لتشكيلة Galaxy S20 Series في أوروبا، وقد كانت تلك التسريبات قد أشارت إلى أن الهاتف Galaxy S20 سيُكلف ما بين 900€ و 1000€ وفقا للنسخة التي يرغب العميل في شرائها، بينما سيُكلف الهاتف +Galaxy S20 ما بين 1050€ و 1100€، والهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 1300€.

الآن، نحن هنا مع تسريب جديد يكشف لنا عن أحدث المعلومات حول أسعار كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يعني أسعار هذه الهواتف الذكية الثلاثة بالدولار الأمريكي. ووفقًا لتسريب اليوم، فهو يقول أن الهاتف Galaxy S20 سيُكلف إبتداءً من 999 دولار أمريكي، بينما سيكلف الهاتف +Galaxy S20 إبتداءً من 1199 دولار أمريكي، والهاتف Galaxy S20 Ultra إبتداءً من 1399 دولار أمريكي.

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بطبيعة الحال، سيكون من الأفضل للجميع التعامل مع التسريبات الجديدة بأقل قدر من الحماسة، فهذه المعلومات لا تأتي من مصدر رسمي، وإنما من مصدر حصل على هذه المعلومات من مصادر أخرى داخل شركة سامسونج قد لا تكون بالضرورة على علم بالأسعار الرسمية والنهائية للهواتف الذكية الثلاثة المذكورة أعلاه.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G