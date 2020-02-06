يمكن للألواح ” المضادة للطاقة الشمسية ” توليد الكهرباء حتى في الليل

فاطمة أيت طالب - دبي - الألواح الشمسية تولد الكهرباء خلال النهار عن طريق امتصاص الطاقة من الشمس. لكن عندما يتحول النهار إلى الليل، تصبح هذه الألواح عديمة الفائدة تمامًا. ومع ذلك، بفضل عمل Jeremy Munday، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة كاليفورنيا، فهو ربما إكتشف طريقة لجعل الألواح الشمسية مفيدة بنفس القدر حتى في الظلام.

في الأساس، تأخذ الألواح الشمسية الحرارة المتولدة من الشمس لتوليد الطاقة. ومع ذلك، يقترح البروفيسور Jeremy Munday إستخدام الخلايا الحرارية التي يمكن أن تسخن أثناء تواجدها في سماء الليل. بدورها، سوف تُشع الخلايا الحرارة كضوء الأشعة تحت الحمراء، وهو ما يشبه مفهوم الألواح الشمسية، ولكن بطريقة عكسية.

وفقًا لـ Jeremy Munday، فقد صرح بالقول : ” تقوم الخلايا الشمسية العادية بتوليد الطاقة عن طريق امتصاص أشعة الشمس، مما يؤدي إلى ظهور الفولط عبر الجهاز وتدفق التيار. في هذه الأجهزة الجديدة، ينبعث الضوء بدلاً من ذلك ويذهب التيار والجهد في الإتجاه المعاكس، ولكنك لا تزال تولد الطاقة. يجب عليك استخدام مواد مختلفة ، لكن الفيزياء هي نفسها “.

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ومع ذلك، سيظل اختراع Jeremy Munday بحاجة إلى الإعتماد على الوقود الأحفوري للتسخين، ولكن سيتم ذلك بطريقة أكثر إستدامة حيث سيكون من الممكن الإعتماد على الحرارة الناتجة عن العمليات الصناعية، بدلاً من تركها تضيع. هذا يمكن أن يؤدي إلى موازنة إنبعاثات الكربون.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. في مرحلة النموذج الأولي الحالي، لا يمكن أن يُنتج إبتكار Jeremy Munday سوى 50 واط من الكهرباء لكل متر مربع، وهو ما يمثل 25 في المئة مما تولده الألواح الشمسية التقليدية خلال اليوم.