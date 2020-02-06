شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تخسر 84 مليون دولار بالربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة بث موسيقى سبوتيفاى عن نتائجها المالية للربع الأخير من 2019، حيث تمكنت الشركة من تحقيق نمو سنوى بمقدار 30% فى عدد المستخدمين، إذ وصل عدد مستخدميها النشطين بشكل إجمالى إلى 271 مليون مستخدم مقارنة بـ 207 مليون مستخدم فى نفس الربع من العام الماضى 2018، فيما بلغ عدد المستخدمين أصحاب الحسابات المدفوعة ما يصل إلى 124 مليون مشترك، وهو ما يمثل نمو بمقدار 9%.

وبحسب ما نشرته خدمة سبوتيفاى عبر مدونتها الرسمية، فقد بلغت الإيرادات الإجمالية لهذا الربع 2 مليار دولار، بزيادة 24 فى المئة عن العام الماضى بهامش إجمالى قدره 25.6 فى المئة، لكن واجهت الشركة خسائر تشغيلية كبيرة، حيث خسرت هذا الربع 85 مليون دولار ، مع خسارة للسهم الواحد قدرها 1.26 دولار، فيما كانت الشركة قد سجلت أرباح فى الربع السابق 60 مليون دولار وفى نفس الربع من العام الماضى 103 مليون دولار.

وأرجعت الشركة السبب فى تراجع أرباحها وتحولها للخسارة، هو إرتفاع التكاليف التشغيلية لخدامتها، مشيرة إلى أن خدمة البودكاست أصبحت العنصر الأكثر أهمية، والذى يحول المشتركين المجانيين إلى مدفوعين فقط، حيث أضافت بفضلها 10 مليون مشترك.

وقالت الشركة أن حوالى 14% من مشتركيها استمعوا إلى البودكاست خلال الربع الأخير وبشكل عام نمى عدد ساعات الاستماع بمعدل 2000% سنوياً، وذلك بفضل اهتمام سبوتيفاى بشكل أكبر بهذا القطاع وحتى إنشاء قسم خاص به فى تطبيقها.

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يذكر أن تقرير سابق أشار إلى أن سبوتيفاى تختبر ميزة جديدة تحمل اسم Storyline تعمل على توفير مكان للفنانين داخل التطبيق، وذلك من أجل مشاركة محتوى يشبه القصص، للحديث حول الأغانى أو المحتوى المنشور، ورغم اختلاف المحتوى بحصره على الفنانين، لكن الميزة تعتبر استنساخ لطريقة عرض القصص فى سناب شات أو انستجرام.

لكن حتى الآن لم تكشف الشركة عن موعد وصول التحديث بشكل كامل للمستخدمين، كما لم توضح فيما إذا كان التطبيق سيصل لجميع الأسواق أم سيكون ضمن نطاق محدود فقط.