استعمل خدمات ICloud على هاتف اندرويد

هل كنت تعلم ان خدمات ICloud يمكن استعمالها على هواتف اندرويد؟. بشكل بسيط جداً فلن تحصل على كل خدمات Apple كاملة لكن يمكنك الحصول على مجموعة خدمات خاصة بـApple على هاتفك بنظام اندرويد. في هذا المقال سنتحدث عن الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من Apple على هاتفك. فتابع القرائة

Apple Music

احد الخدمات التي يمكنك الحصول عليها بكل سهولة هي خدمة تشغيل الأغاني حيث ان تطبيق الأغاني بـApple متاح على متجر Google Play Store بشكل مجاني. الجيد في الأمر انك لا تحتاج الى ان تكون مسجلاً مسبقاً على ICloud او اي خدمات اخرى لتستمتع بـApple Music. طبعاً Apple Music لها اشتراك خاص بها. و يمكنك تحميل التطبيق مجاناً من على متجر Google play Store

لتحميل التطبيق

تخزين ICloud السحابي

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يمكنك استعمال التخزين السحابي على هاتف اندرويد بدون مشاكل. ليس بسهولة استخدام الخدمة على اجهزة IPhone فأجهزة IPhone تصل الى التخزين السحابي بشكل مباشر. و لكن على اجهزة اندرويد ستحتاج ان تستعمل المتصفح لتستطيع الوصول الى التخزين السحابي الخاص بك. بالطبع هناك بعض الأشياء لا يمكنك القيام بها سنناقش هذا الأمر في هذا المقال ايضاً. لكن لإستعمال الخدمة بشكل عام ستحتاج الى تسجيل الدخول على الموقع الرسمي من هاتفك

اشياء يمكن القيام بها

يمكنك القيام بأمور بسيطة. كرفع و تنزيل صورك و ملفاتك و فيديوهاتك او حفظهم على التخزين السحابي الخاص بك. يمكنك تنظيم الصور المرفوعة و ملفاتك الى البومات و كذلك يمكنك اخفاء و عرض الصور. كما يمكنك استعمال خدمة Find my IPhone لتتبع اجهزة IPhone الخاصة بك

اشياء لا يمكن القيام بها

الأشياء التي لا يمكن القيام بها هي ما تخرج خارج التخزين السحابي “للملفات” و اقصد هنا ان الملاحظات على تطبيق الملاحظات. لا يمكنك الوصول لها او الإستفادة منها بشكل عام. كذلك لا يمكنك الوصول الى الـReminders الخاصة بك و المسجلة على حسابك. اي شئ غير متعلق بالملفات سيكون صعباً للوصول اليه للأسف. يتبقى فقط انه يمكنك الوصول الى نفس الملفات و الملاحظات و كل شئ عن طريق اي متصفح على جهاز لابتوب او كمبيوتر

الخلاصة

الوصول الى ICloud من خلال جهاز اندرويد ليس كبيراً ولا يتيح لك امكانيات عديدة و رهيبة و لكنه سيكون مفيداً لك للتحكم في ملفاتك و بياناتك المحفوظة. خاصة مثلاً ان كانت اغلب اجهزتك من Apple و لديك هاتف اندرويد. و لذلك فهذا قد يكون الوصول من خلال الأندرويد مفيداً بعض الشئ. فقط هذا