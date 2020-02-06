تكنولوجيا: جوجل تقدم تصميم جديد لتطبيق Google Maps على منصتي الأندوريد وiOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث جديد لتطبيق Google Maps على كلاً من منصة iOS وأيضاً الأندوريد، والذي يجلب بعض التغييرات لدعم المستخدمين بتجربة أفضل وأكثر سلاسة في البحث عن الوجهات أو التنقل.

تأتي خرائط جوجل الآن برمز جديد لعلامة الموقع يتخذ أربعة من الألوان، كما يأتي التطبيق الآن ببعض التغييرات التي تدعم تجربة سلسلة وبآداء ذكي للبحث عن الموقع.

يجلب التحديث الجديد لخرائط جوجل عدد 5 من الرموز الجديدة لنظام التنقل تأتي إلى أسفل الشاشة في التطبيق، بنفس التجربة المميزة للعديد من التطبيقات الآن.

كما يضم تطبيق Google Maps الآن اثنان من علامات التبويب الجديدة للحفظ، والتي تعمل على جمع القوائم و المواقع التي وضع عليها إشارة أو علامة في وقت سابق من المستخدم، كما يتم إقتراح إضافة صور أو تعليقات على المواقع التي قام المستخدم بزيارتها في وقت سابق.

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أيضاً من بين التغييرات التي طرأت على تصميم تطبيق خرائط جوجل في إخفاء قائمة “hamburger” التي تضمنت العديد من المميزات المحجوبة في الإصدارات السابقة، كما تقدم جوجل بعض المميزات الجديدة في خرائط جوجل، التي تظهر عند البحث عن إتجاهات وسائل التنقل.

ولقد قدمت جوجل في الإصدارات السابقة من Google Maps تفاصيل عن وسائل النقل في المدن المختلفة، ومواعيد الوصول، مع بعض التفاصيل عن أوقات الإزدحام في وسائل النقل من القطارات والحافلات على سبيل المثال، والآن يقدم تطبيق خرائط جوجل تفاصيل جديدة عن وسائل النقل تضاف عبر المسافرين، كما سيجد المستخدم بعض المعلومات الخاصة بدرجات الحرارة، وبعض التفاصيل عن السيارات المخصصة للسيدات في وسائل النقل وبعض التفاصيل الأخرى.

ومن المقرر أن تعمل جوجل على جمع هذه المعلومات عم طريق مطالبة مستخدمي خرائط جوجل بالمساهمة بتفاصيل أو مقترحات حول الرحلات.

يذكر أن جوجل تقدم ميزة Live View لتقنية الواقع المعزز من بين المميزات الجديدة التي تنطلق لاحقاً لمستخدمي التطبيق على منصة iOS والأندوريد، والتي تستخدم الكاميرة لتوجيه المستخدم على أرض الواقع للمواقع، كما تعمل الميزة الآن على إسقاط رمز كبير باللون الأحمر للوجهة المطلوبة، أيضاً تقدم ميزة Live View للمستخدم تفاصيل عن المسافة التي سيقطعها للوصول إلى هذه الوجهة.

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