تسريب الصور الرسمية لكل من Moto G8 و Moto G8 Power و Moto G Stylus

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة موتورولا في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2020 المقرر عقده إبتداءً من 23 فبراير الجاري بمدينة برشلونة الإسبانية بالكشف عن ثلاثة هواتف جديدة على الأقل، وهي Moto G8 و Moto G8 Power إضافة إلى Moto G Stylus. وعلى ذكر ذلك، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks بنشر صور رسمية لهذه الهواتف الذكية الثلاثة على شبكة تويتر.

وبالنسبة للهاتفين Moto G8 و Moto G8 Power، فهما سيأتيان مع المعالج Snapdragon 665، وسيضم الهاتف Moto G8 شاشة +HD بحجم 6.39 إنش مزودة بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل. من المحتمل أن تكون هذه الشاشة من نوع LCD، مما يعني أن مستشعر بصمات الأصابع سيبقى في الواجهة الخلفية للهاتف.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات السابقة كذلك أن أن الهاتف Moto G8 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية مع العلم بأن الكاميرا الأساسية ستضم عدسة بفتحة 1.7، بينما ستضم كاميرا الماكرو عدسة بفتحة 2.2، والكاميرا الأمامية عدسة بفتحة 2.0.

أما بالنسبة للهاتف Moto G8 Power، فينبغي أن يحصل على بطارية أكبر مقارنة مع الهاتف Moto G8 مع العلم بأنه تردد أن هذا الأخير سيضم بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بسرعة 10W، في حين تردد أن الهاتف Moto G8 Power سيضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0.

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تردد كذلك الآن أن الهاتف Moto G8 Power سيضم شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش تمتاز بثقب في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 25 ميغابكسل، ونفس الكاميرات الثلاثة الموجودة في الواجهة الخلفية للهاتف Moto G8 بالإضافة إلى كاميرا إضافية ستكون عبارة عن كاميرا مقربة بدقة 8 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.4.

أما بالنسبة للهاتف Moto G Stylus، فقد تردد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة +FullHD بحجم 6.36 إنش، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، سيضم هذا الهاتف كذلك كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وإلى جانب ذلك، فسوف يأتي هذا الهاتف كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة موتورولا.

https://twitter.com/evleaks/status/1225167743391019008