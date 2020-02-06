تسريب الأغطية الواقية الرسمية للهاتف Samsung Galaxy S20

فاطمة أيت طالب - دبي - كما تعلمون جميعًا على الأرجح، فمن المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري. وكما جرت العادة دائمًا، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج كذلك بإستعراض العديد من الملحقات الرسمية المصممة خصيصًا لهذه الهواتف، بما في ذلك الأغطية الواقية. وعلى ذكر الأغطية الواقية، فقد تم الآن تسريب مجموعة من الصور التي تستعرض لنا الأغطية الواقية الرسمية التي ستُطلقها شركة سامسونج من أجل سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، ويمكنكم إلقاء نظرة على هذه الأغطية الواقية أدناه.

هذه الصور تستعرض لنا الأغطية الواقية الخاصة بالهاتف Galaxy S20 بالتحديد، ولكن من المفترض أن تقوم شركة سامسونج بإصدار نفس هذه الأغطية الواقية للهاتفين +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra. وفيما يخص أسعار هذه الأغطية الواقية، فهي ستتراوح بين 25 دولار أمريكي و 50 دولار أمريكي، على الأقل وفقا للمصدر الذي كان وراء تسريب هذه الصور.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G