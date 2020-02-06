Huawei Mate 20X يحتل المرتبة 20 في قائمة DxOMark لأفضل كاميرات الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أحدث هاتف ذكي يتم إختباره بالكامل من قبل فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية هو Huawei Mate 20X. كان هذا الهاتف هو الخيار البديل الكبير الحجم للهاتف Huawei Mate 20 نظرًا إلى أنه تم تزويده بشاشة يبلغ قطرها 7.2 إنش. على الرغم من أنه لا يضم تقنية التعرف الثلاثي الأبعاد على الوجه الموجودة في الهاتف Huawei Mate 20 Pro، إلا أنه يحتوي على نفس الكاميرات الثلاثة الموجودة في الخلف.

الكاميرا الرئيسية تضم مستشعر بدقة 40 ميغابكسل يدعم تكنولوجيا Quad Bayer مع عدسة بفتحة 1.8. يقوم هذا المستشعر بإخراج الصور بدقة 10 ميغابكسل بفضل تكنولوجيا دمج البكسلات. أما بخصوص الكاميرا المقربة لهذا الهاتف، فهي تضم مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.4. وأخيرًا، تم تزويد الكاميرا الواسعة الزاوية بمستشعر بدقة 20 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2.

كان الهاتف Huawei Mate 20X دقيقًا دائمًا في التعرض خلال جميع ظروف الإضاءة وكان هناك أيضًا نطاق ديناميكي واسع. كان تجسيد الألوان ممتعًا أيضًا مع التشبع الجميل. وكان توازن اللون الأبيض كذلك دقيقًا في الغالب. وفي الوقت نفسه، كان الضبط التلقائي للصورة سريعًا ومتسقًا في جميع ظروف الإضاءة. هناك توازن جميل بين التلاحم والضوضاء التي يتم التحكم فيها جيدًا في الأماكن المغلقة.

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في الإضاءة المنخفضة، أشاد فريق DxOMark بالأداء الرائع في الليل، ولكن وضع الفلاش التلقائي لم يكن ثابتًا على ما يبدو. في الأوقات التي يتم فيها تشغيل الفلاش، فهو يقوم بعمل جيد ويعرض تفاصيل جيدة. أما فيما يخص اللقطات المقربة، فقد بدت الألوان مسطحة بعض الشيء مع ألوان غير دقيقة في بعض الأحيان، ولكن بخلاف ذلك تم إلتقاط تفاصيل رائعة في المواقف القريبة والمتوسطة المدى.

في الفيديوهات، كان الضبط التلقائي ممتازًا، والثبات كان رائعًا، والألوان كانت جميلة، والضوضاء قليلة، والنطاق الديناميكي واسعًا. الأشياء السلبية في الفيديوهات هي أن الثبات لا يعمل دائمًا بشكل جيد، ويتم فقدان بعض التفاصيل الدقيقة، ويمكن في بعض الأحيان رؤية الضوضاء على الحواف.

إذا كنت مهتمًا بالحصول على المزيد من التفاصيل حول أداء كاميرا الهاتف Huawei Mate 20X، فنحن نقترح عليك الذهاب إلى الموقع الرسمي لفريق DxOMark من خلال هذا الرابط هنا.