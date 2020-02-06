Realme تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Realme C3

أعلنت (ريلمي) Realme – العلامة التجارية التابعة لشركة (أوبو) Oppo الصينية – اليوم الخميس عن هاتفها الذكي الأحدث (ريلمي سي3) Realme C3.

ويقدم هاتف (ريلمي سي3) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1560×720 بكسل مع نسبة أبعاد 20:9 وزجاج حماية من نوع (جوريلا جلاس 3)، كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة.

ويحتوي الهاتف – الذي يزن 195 جرامًا ويأتي بسماكة 9 ميليمترات – معالجًا ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G70 بتردد 2.0 جيجاهرتز، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم realme UI 1.0.

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ويأتي (ريلمي سي3) مع كاميرتين خلفيتين بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للثانوية المخصصة لتصوير العمق، أما الكاميرا الأمامية التي تأتي داخل قطع في الشاشة على شكل قطرة ماء، فهي بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4. ومع أنه ينتمي إلى الهواتف المنخفضة المواصفات، يمتاز هاتف (ريلمي) الجديد ببطاريته التي تأتي بسعة 5,000 ميلي أمبير/ساسة.

وتستهدف الشركة الصينية بهاتفها الجديد فئة الشباب الباحثين عن هواتف بسعر معقول، وهو يتوفر باللونين الأحمر، والأزرق. وسيُطلق في السوق الهندي اعتبارًا من 14 شباط/ فبراير الجاري بسعر يعادل 100 دولار أمريكي لخيار 3/32 جيجابايت، وبسعر يعادل 110 دولارات أمريكية لخيار 4/64 جيجابايت.