شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاكت ذكى يمكَن سائقى الدارجات من مشاركة مزاجهم بـ "إيموجى" .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة سيارات أمريكية جاكت ذكيا جديدا أطلقت عليه 'emoji jacket'، والذى يضيء برموز تعبيرية "إيموجى" مختلفة بالجزء الخلفى، والتى تهدف إلى مساعدة راكبى الدراجات على مشاركة مزاجهم مع قائدى السيارات، كما لا يُظهر الجاكت فقط رموزًا مختلفة للمزاج، بل يمكنه أيضًا تقديم تحذيرات ومؤشرات للمخاطر عندما يكون راكب الدراجة على وشك الدوران.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يتم التحكم فى الجزء الخلفى بالجاكت من خلال جهاز التحكم عن بعد، والذى تم تصميمه ليتصل بمقود الدراجات، وقالت الشركة إن هذا من شأنه السماح لمرتدى الجاكت بتغيير ما يتم عرضه دون الحاجة إلى إزالة بديه عن المقود.



تصميم الجاكت

تم الكشف عن الجاكت - الذى تم تطويرها بالتعاون مع شركة Designworks للتصميم الصناعى - كجزء من حملة "شارك الطريق"، والتى تشجع على ركوب الدراجات بشكل آمن وزيادة الحوار بين راكبى الدراجات وغيرهم من مستخدمى الطرق.



الجاكت

يأمل المخطط أيضًا تشجيع المزيد من الأشخاص على استخدام دراجاتهم فى الرحلات القصيرة كوسيلة للمساعدة فى حماية البيئة.

قال نيل كوهن خبير اللغة من جامعة Tilburg فى هولندا إن ظهور الرموز التعبيرية كلغة حديثة جعلها مثالية للاستخدام فى هذا النوع من الأمور، وأضاف: "أصبحت الرموز التعبيرية جزءًا أساسيًا فى كيفية استخدامنا للغة، وسواء تم استخدامها لنقل تعبيرات الوجه أو الفكاهة أو السخرية، فقد أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قدرتنا على التعبير عن أنفسنا وبسرعة، وهذه السترة التى تم إنشاؤها بالشراكة مع Share the Road تسمح للركاب بالتعبير عن مشاعرهم وإنشاء رابط عاطفى مهم بينهم وبين مستخدمى الطريق الآخرين."

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الجاكت عن قرب

ويأتى هذا الجاكت فى الوقت الذى تشجع فيه الكثير من الدول على استخدام الدراجات، والتقليل من استخدام السيارات، للحفاظ على البيئة، ومن ضمنهم بريطانيا، التى أصدرت تقرير حكومى فى وقت سابق تحث فيه البريطانيين على التخلى عن السيارات لصالح المشى وركوب الدراجات، حيث تؤدى المركبات بكل أنواعها إلى الازدحام وتلوث الهواء وضعف الصحة.