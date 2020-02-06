شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يهدد أكبر مؤتمر للتكنولوجيا فى برشلونة MWC 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق بعد أقل من ثلاثة أسابيع المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة MWC 2020 والذى يعد أكبر حدث يجمع الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم، لكن هذا العام قد يواجه القائمين على تنظيم المؤتمر الكثير من الصعوبات نتيجة لانتشار فيروس كورونا فى الصين وبعض البلدان الأخرى.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فإن العديد من الشركات الصينية المصنعة للهواتف الذكية أصبحت من الشركات المؤثرة فى صناعة وتطوير الهواتف الذكية بشكل واضح فى السنوات الأخيرة، وهو ما يعنى أن غياب هذه الشركات عن المؤتمر العالمى للهواتف ببرشلونة قد يشكل تأثيرا كبيرا عليه هذا العام.

وقد قامت العديد من الشركات التكنولوجية بالفعل مثل ZTE وLG بإلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات المعرض، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات حول خطط الشركات الأخرى التى قد تؤثر على المعرض هذا العام، حيث من المنتظر أن يشارك فى فعاليات المعرض أكثر من 200 دولة مختلفة مع أكثر من 100 ألف علامة تجارية مشاركة فى المعرض، لكن إنتشار فيروس كورونا قد أدى إلى إلغاء وتأجيل الكثير من الرحلات فى البلدان الآسيوية، أيضاً تعطلت التأشيرات الخاصة بالكثير من الشركات، وهو ما أدى إلى صعوبة تنظيم فعاليات المعرض هذا العام.

وحتى الآن لا تزال بعض الشركات الصينية مستمرة فى عزمها حضور فعاليات معرض MWC2020، فيما تشير تسريبات أخرى إلى أن عدد من الشركات تخطط لإرسال عدد محدود من موظفى الشركة لمعرض الهاتف العالمى 2020، وفى نفس السياق أكدت وكالة GSM المنظمة لفعاليات المعرض على عدم تغيير موقع المعرض فى برشلونة، نظراً للتأثير الاقتصادى للمعرض هذا العام، والذى يصل إلى قيمة 492 مليون يورو، كما يوفر وظائف بدوام جزئى تصل إلى 14100 وظيفة، كما يقدم المعرض فرصة جيدة للكثير من العلامات التجارية لعرض المنتجات الجديدة فى أكبر تجمع إعلامى سنوي.

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وقالت الوكالة فى بيان لها أنهم مستمرون فى تنظيم المعرض الذى ينطلق من 24 وحتى 27 من فبراير، كما أكدت على إتخاذ التدابير اللازمة لتأمين فعاليات المعرض، وذلك من خلال زيادة الدعم الطبى، والتركيز على تطهير الموقع بأعلى كفاءة.