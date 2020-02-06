نائب رئيس شركة Xiaomi يشوق للكاميرا المقربة المميزة للهاتف Xiaomi Mi 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية، قام نائب رئيس شركة Xiaomi والمدير العام للعلامة التجارية Redmi، السيد Lu Weibing بنشر صور مع عبارة ” لقد تساقطت الثلوج في بكين، وبالمناسبة، الهاتف الجديد يعمل بشكل رائع “. الصور المرفقة ليست كاملة الدقة، ولكنها تظهر تقريبًا رائعًا.

عن أي هاتف جديد يتحدث نائب رئيس شركة Xiaomi؟ من المحتمل أن يكون قد قصد الهاتف Xiaomi Mi 10 Pro. نعلم أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 108 ميغابكسل، ولكن لا توجد شائعات موثوقة بشأن الكاميرا المقربة في الهاتف، فقد يقترض هذا الهاتف الكاميرا المقربة التي توفر تقريبًا بصريًا قدره ×5 من الهاتف Xiaomi Mi Note 10 أو إستخدام كاميرا مُقربة مختلفة. لسوء الحظ، لا توجد معلومات EXIF في الصور، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة ذلك.





هناك أيضًا الهاتف Redmi K30 Pro في الطريق، ولكن الأدلة الحالية تشير إلى أن هذا الهاتف سيستخدم نفس الكاميرات المستخدمة في الهاتف Redmi K30 الحالي، والتي تشمل كاميرا أساسية بدقة 64 ميغابكسل مع غياب الكاميرا المٌقربة.

من المتوقع أن تقوم شركة Xiaomi بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Xiaomi Mi 10 و Xiaomi Mi 10 Pro في اليوم 14 من شهر فبراير الجاري. قد يتم الإعلان عن الهاتف Redmi K30 Pro هذا الشهر أيضًا. وبناءً على معرفتنا للشركة، فسوف نحصل على الكثير من الإعلانات التشويقية والتفاصيل الرسمية حول الهواتف القادمة على مدار الأيام القليلة المقبلة.