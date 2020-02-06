براءة إختراع جديدة من OnePlus تعرض لنا كاميرات مخفية تحت غطاء قابل للدوران

فاطمة أيت طالب - دبي - قدمت لنا شركة OnePlus ميزة ” الكاميرا المخفية ” في هاتفها النموذجي OnePlus Concept One. الآن تُظهر براءة إختراع جديدة تم إيداعها لدى المكتب العالمي للمكلية الفكرية والعلامات التجارية المعروف إختصارًا بإسم WIPO كيف يمكن للهواتف المستقبلية للشركة الإستفادة من ميزة مماثلة.

تُظهر براءة الإختراع هذه كاميرا دائرية على غرار كاميرا OnePlus 7T. ومع ذلك، في هذه الحالة لا يبدو أن شركة OnePlus إستخدمت الزجاج العاكس كما هو الحال في الهاتف النموذجي OnePlus Concept One، ولكن بدلاً من ذلك تم إستخدام غطاء للكاميرا قابل للدوران. ألقي نظرة على التصاميم أدناه، فالصف العلوي يعرض غطاء الكاميرا وهو مُغلق، بينما يعرض الصف السفلي غطاء الكاميرا وهو مفتوح. ومن غير الواضح ما إذا كانت عملية فتح وإغلاق الغطاء تتم بشكل تلقائي أو بشكل يدوي.

على أي حال، لاحظ أنه لا توجد كاميرا مرئية في الأمام. تُظهر براءة الإختراع أيضًا الجانبين الأيمن والأيسر والجانبين العلوي والسفلي للهاتف، ولكن لا يحتوي كلا الجانبين على كاميرا منبثقة. هذا يعني أنه تم تضمين الكاميرا الأمامية على الأرجح في الشاشة.

التكنولوجيا اللازمة للقيام بذلك ليست جاهزة بعد، ولكن من المحتمل أن يتم إستخدام براءة الإختراع هذه في أجهزة OnePlus بعد بضع سنوات من الآن، لا تتوقع رؤية هذا التصميم على الهاتف OnePlus 8 أو OnePlus 8 Pro.