تقنية للكشف عن الأحذية الرياضية المقلدة ونقص الأقنعة الطبية بسبب كورونا والمزيد

تقنية جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الأحذية الرياضية الأصلية من المقلدة في ثوانِِ، وفيروس كورونا يتسبب في نقص الأقنعة الطبية، هل فاتك ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد السلع الأصلية:

أصدرت شركة Entrupy تقنية جديدة تُسمى (Legit Check Tech) تعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن الأحذية الرياضية الأصلية – من العلامات التجارية Nike، وAdidas – في ثوانِِ، لتُسهل على متاجر الأحذية الرياضية التخلص من المنتجات المقلدة والتحقق من أن الأحذية التي تبيعها أصلية.

الجدير بالذكر أن المبيعات العالمية للسلع المقلدة تجاوزت 520 مليار دولارِِ العام الماضي، وهو ما يمثل 3.3% من إجمالي التجارة العالمية.

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تقدم الشركة صندوق مجهز بثماني كاميرات تلتقط العديد من الصور للحذاء في وقت واحد من زوايا متعددة، ثم تُرفع الصور إلى السحابة لمعالجة الطلب، حيث تستخدم التقنية خوارزمية تفحص ما بين 500 إلى 1300 نقطة بيانات لفهم الاختلافات بين الإصدارات المزيفة والإصدارات الأصلية، وهذا يشمل حتى التغييرات الطفيفة.

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فيروس كورونا يمكن أن يسبب أزمة عالمية في الأقنعة الطبية:

نظرًا لأن الحكومة الصينية فرضت الحجر الصحي على 35 مليون شخص في مدينة ووهان، والمناطق المحيطة بها للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (2019-nCoV) سريع الانتشار، فقد نشأت مشكلة عالمية جديدة وهي نقص الأقنعة الطبية.

تنتج المصانع الصينية 20 مليون قناع يوميًا، لكن وزارة الخارجية الصينية تقول إنها بدأت تنفذ. وهذه ليست مشكلة بالنسبة للصين فقط، حيث تحصل الولايات المتحدة على 95% من الأقنعة الطبية من الخارج، والصين هي أكبر مورد في العالم. ويمكن أن تؤدي فجوة العرض إلى مشاكل في مجال الرعاية الصحية تتجاوز هذا الوباء الفيروسي.

خدمات بث الفيديو تحقق نجاحًا كبيرًا:

وصل عدد المشتركين في خدمة البث (Disney Plus) إلى 28.6 مليون مشترك منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي،كما وصل عدد المشتركين على خدمة Netflix إلى 167 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، و 60 مليون في الولايات المتحدة وفقًا لتقرير أرباحها للربع الرابع من عام 2019 الذي أصدرته الشهر الماضي، مما جعلها رائدة خدمات بث الفيديو بفارق كبير.

5 أجهزة تقنية للرفاهية الشخصية بعروض مغرية:

تطورت الأجهزة والخدمات التقنية الموجه للعناية بالصحة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذا كنت قد اتخذت قرارًا لتبني أسلوب حياة صحي مع بداية العام الجديد، فنحن نقدم لك 5 أجهزة تساعدك على تحسين صحتك بعروض مغرية.

نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

يُسهل عليك نظام تحديد المواقع GPS في هاتفك الذكي أداء الكثير من المهام، ولكن بعض التطبيقات على هاتفك لا تكتفي بتتبع موقعك فقط، بل يمكنها الوصول إلى سجل كامل بجميع المكالمات المرسلة والمستلمة، والرسائل النصية، ونشاط الويب، وبذلك تصبح هذه المعلومات متاحة عبر الإنترنت.

لذلك نقدم لك 5 طرق تساعدك على تعزيز خصوصيتك، وتقليل استهداف الإعلانات لك، وحتى منع هاتفك من تتبعك تمامًا.