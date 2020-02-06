شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة مطاعم يابانية تستعين بروبوت "جرسون" لتقديم المشروبات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت سلسلة مطاعم فى طوكيو تعرف باسم يورونوتاكى، حانة صغيرة فى واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحامًا فى المدينة، والتى دعمتها بروبوت جرسون ليقدم المشروبات للركاب فى طريق عودتهم من العمل، إذ يقع البار الذى يطلق عليه Zeroken Robo Tavern فى محطة Ikebukuro للقطارات الصاخبة بطوكيو، وتم افتتاح المساحة الصغيرة يوم 23 يناير وستستمر حتى 19 مارس، كجزء من برنامج تجريبى يعمل لمعرفة كيفية استجابة العملاء لخدمتهم بواسطة آلة بدلاً من الإنسان، وسيدفع العملاء أولاً مشروباتهم فى كشك الدفع الآلي.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيحصل الزبائن على إيصال يتضمن كود QR ، والذى سيقدمونه للروبوت، وبعد أن يقوم الروبوت بمسح رمز الاستجابة السريعة (QR code) ، فسوف يستمر فى إعداد المشروب، ولن يستغرق الأمر سوى 40 ثانية لإعداد مشروب واحد، وما يقل قليلاً عن دقيقة لتقديم كوكتيل أو مشروب مختلط.



الروبوت

ويحتوى الروبوت أيضًا على مجموعة من الكاميرات المدمجة فى شاشته لمراقبة الحالة العاطفية للعملاء، وتتبع ما إذا كانوا سعداء أو يشعرون بالاستياء.

وتم تصميم الروبوت بواسطة شركة QBIT Robotics ، التى طورت ذراع آلى مماثل لمطعم صغير، وقال هيرويا ناكانو من QBIT: "بالنسبة للروبوتات، فالمكرونة والقهوة سواء، إذ يمكنك القيام بأشياء مختلفة عن طريق تغيير معدات الطهي."

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مع وجود حوالى ثلث سكان البلاد الذين تجاوزوا 65 عامًا، أصبح نقص العمال شائعًا فى اليابان، ففى قطاع الرعاية الصحية على سبيل المثال، يتوقع مراقبو الصناعة أن يصل نقص العمال إلى 380،000 بحلول عام 2025.

وقررت يورونوتاكى متابعة مشروع الروبوتات جزئيا لأنها يمكن أن تقدم حلا للتحديات الأخيرة للشركة فى الحفاظ على الموظفين الكاملين، ووقال يوكيو تسوتشيا من يورونوتاكى لصحيفة اليابان توب نيوز: "النقص الأخير فى العمالة فى صناعة الخدمات الغذائية يمثل مشكلة خطيرة للغاية وشركتنا ليست استثناء."

ويكلف الروبوت الجرسون حوالى 82000 دولار، أى ما يعادل كتوسط راتب ثلاث سنوات تقريبًا للنادل البشرى ​​فى اليابان.