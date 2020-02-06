شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء أمريكية تعود للأرض بعد مهمة قياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت رائدة الفضاء الأمريكية، كريستينا كوك، التى قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير فى الفضاء فى 2019، إلى الأرض، اليوم الخميس، بعد فترة إقامة قياسية على متن محطة الفضاء الدولية، منهية بذلك مهمة حافلة قد تقدم معلومات مهمة بشأن السفر فى الفضاء البعيد، وأظهر بث مباشر من وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس هبوط كبسولة من نوع سويوز فى قازاخستان وعلى متنها ثلاثة رواد منهم كوك (41 عاما) بعدما أمضت 328 يوماً فى المحطة المدارية الدولية، حسب سكاى نيوز.

وكان برفقة كوك كل من رائد الفضاء الأوروبى، لوكا بارميتانو، والروسى ألكسندر سكفورتسوف.، وكسرت مهمة كوك الفضائية الرقم القياسى لأطول مدة تقضيها امرأة فى الفضاء بشكل متواصل، متجاوزة بذلك رقم رائدة الفضاء بيجى ويتسون من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا.

كما حققت كوك أيضا إنجازاً بارزاً للمرأة بمهمة سير فضائى دورية نسبيا مع زميلتها فى ناسا جيسيكا ماير فى أكتوبر الماضى، لتسجلا بذلك المرة الأولى لخروج امرأتين معا فى نفس الوقت فى مهمة خارج المحطة.

وقالت ناسا إن رواد الفضاء فى المحطة الدولية أنجزوا إجمالا 227 مهمة سير فضائى للصيانة، شاركت رائدات فى نحو 24 منهاً. وقامت كوك وماير بمهمتين أخريين للسير فى الفضاء معاً فى يناير.

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وذكرت ناسا أن بعثة كوك المطولة ستمد الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة كيفية تأثير انعدام الجاذبية والأشعة الفضائية على جسد المرأة فى رحلات الفضاء طويلة الأمد.

وقد هبطت مركبة "سويوز إم إس -13" الروسية المأهولة بنجاح الساعة 12.12 يوم 6 فبراير فى منطقة تبعد 147 كيلومترا عن مدينة جزكازغان الكازاخستانية، وذلك بعد أن انفصلت الساعة 8.50 اليوم عن المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن البعثة الفضائية التالية إلى المحطة الفضائية بمشاركة الروسييْن، نيقولاى تيخونوف وأندريه بابكين والأمريكى، كريس كاسيدى، ستنطلق يوم 9 أبريل من مطار "بايكونور" الفضائى الروسي.