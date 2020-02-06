تكنولوجيا: صور جديدة تستعرض الحافظات الرسمية لهاتف Galaxy S20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات مصورة جديدة تستعرض الحافظات الرسمية لهاتف Galaxy S20 الذي ينطلق في 11 من فبراير، حيث تقدم سامسونج مجموعة من الإختيارات المختلفة للمستخدمين.

تنطلق المجموعة الجديدة من الحافظات لسلسلة هواتف Galaxy S20 بتصاميم وألوان مختلفة، لتنناسب مع أذواق وحاجة المستخدمين.

وتضم مجموعة الحافظات لهاتف Galaxy S20 هذا العام عدد 4 من الحافظات المميزة بتصميم مع نقوش night sky في الجهة الخلفية، حيث تتميز هذه الحافظان بإضاءة LED للإشعارات.

كما تقدن سامسونج مجموعة من الحافظات التي تدعم تثبيت الهاتف، والتي تتيح مشاهدة الفيديو بتجربة أفضل، كما تقدم سامسونج إختيارات واسعة من الألوان.

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أيضاً كشفت الصور عن حافظات بغطاء قابل للتدوير، والتي تتميز بشريط شفاف يمتد من الأعلى إلى الأسفل، في الجهة اليمنى الأمامية، والتي تكشف عن شاشة بتقنية Always-On، كما تعمل على عرض التوقيت، والإخطارت، وتشير التوقعات إلى أن هذه الحافظات مصممة من النسيج مع البلاستيك.

كما تأتي مجموعة أخرى من الحافظات المميزة بغطاء قابل للتدوير والتي ستعرف بحافظات Samsung Galaxy universe، حيث تدعم عرض التوقيت بتصميم النقط، بينما لا تظهر الإشعارات، والتي ستتوفر بألوان الرمادي الفاتح، والرمادي الداكن إلى جانب الأزرق والوردي.

يذكر أن الإصدارات الجديدة من الحافظات المخصصة لسلسلة هواتف Galaxy S20 ستبدأ من سعر 25 دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى سعر 50 دولار للحافظات المميزة بإضاءة LED.

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