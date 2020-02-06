تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme C3 بواجهة Realme UI ومعالج Helio G70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme الآن عن هاتف Realme C3 الذي ينطلق بواجهة Realme UI، مع معالج Helio G70، والذي ينطلق للبيع في 14 من فبراير بسعر يبدأ من 100 دولار تقريباً.

ينطلق هاتف Realme C3 بحجم 6.5 إنش في الشاشة التي تتميز بجودة عرض HD بلس، مع إطارات نحيفة للشاشة في جميع الإتجاهات، ونتوء القطرة بحجم صغير للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل.

وبدعم هاتف Realme C3 رقاقة معالج Helio G70 من Mediatek، كما ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، مع سعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت.

أيضاً يضم هاتف Realme C3 فتحة ثلاثية لدعم اثنان من SIM مع بطاقة ذاكرة خارجية، كما يضم هاتف Realme C3 كاميرة خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF، ومستشعر 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.

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كما يضم هاتف Realme C3 واجهة Realme UI الجديدة مع نظام تشغيل Android 10، والتي ترتكز على واجهة ColorOS 7، حيث يعد الإصدار الأول للشركة بواجهة المستخدم الجديدة، والتي تدعم ألوان مشرقة وتباين أعلى، كما تأتي واجهة Realme UI بنظام لحماية المعلومات، لحماية بيانات المستخدم مع التطبيقات.

كما يتيح نظام الصوتيات ثنائي النمط تشغيل الصوتيات عبر سماعة 3.5مم وأيضاً عبر البلوتوث في نفس الوقت، ويتميز هاتف Realme C3 بقياسات 164.4 في 75 في 8.95 مم، كما يتميز بوزن 195 جرام، وهو وزن جيد مع بطارية الهاتف التي تأتي بسعة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ microUSB.

يذكر أن هاتف Realme C3 ينطلق بألوان الأزرق والأحمر، كما يأتي بتصميم مقاوم لبصمات الأصابع والرذاذ، ويتوفر للبيع في 14 من فبراير بسعر 100دولار للنموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، أو سعر 110 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

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