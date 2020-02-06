سامسونج تُسجل العلامة التجارية ” Nonacell ” قبيل الإعلان عن Galaxy S20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy S20 Ultra المُزود بالكاميرا الأساسية التي تبلغ دقتها 108 ميغابكسل والتي تستخدم المستشعر ISOCELL Bright HMX في الأسبوع المقبل. هذا المستشعر سيدعم تقنية دمج البكسلات بحيث سيكون قادرًا على دمج تسعة بكسلات صغيرة لتشكيل بكسل واحد كبير، وهي التكنولوجيا التي ستُطلق عليها شركة سامسونج إسم Nonacell. وعلى ذكر ذلك، فقد تم للتو رصد شركة سامسونج تحصل على العلامة التجارية Nonacell لتفادي الصراعات القانونية مع الشركات الأخرى في المستقبل بشأن من لديه الحق في إستخدام هذا الإسم. وكما تلاحظون، فهذه العلامة التجارية تتماشى مع الإسم Tetracell الذي تُطلقه شركة سامسونج على نفس التكنولوجيا في المستشعرات التي يتم فيها دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير.

وبالعودة إلى التسريبات والشائعات السابقة، فقد أصبحنا نعلم أن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق.

للتوضيح أكثر، تكنولوجيا Nonacell تعني أن كاميرا 108 ميغابكسل التي سيأتي بها الهاتف الرائد المقبل لشركة سامسونج ستكون قادرة على إلتقاط صور عالية الوضوح والتفاصيل بدقة 12 ميغابكسل من خلال جعل المستشعر يعمل على دمج 9 بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير بدلا من دمج 4 بكسلات. وكما أوضحنا لكم أعلاه، شركة سامسونج ستُطلق على هذه التكنولوجيا إسم Nonacell وستأتي لخلافة تكنولوجيا Tetracell التي تم إستخدامها منذ سنوات وهي معروفة أيضًا بإسم Quad Bayer. وتجدر الإشارة إلى أن المستشعر نفسه المستخدم في الكاميرا الأساسية للهاتف Galaxy S20 Ultra سيحمل إسم Samsung ISOCELL Bright HM1، وسيأتي ليحل محل Samsung Bright HMX الذي ظهر لأول مرة في الهاتف Xiaomi Mi Note 10.