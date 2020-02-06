الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme C3 مع المعالج MediaTek Helio G70، وبطارية بسعة 5000mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - كما كان مقررًا بالفعل، فقد قامت شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا اليوم عن هاتفها الذكي الأحدث Realme C3، وهو الهاتف الذي يأتي مع بعض الترقيات على مستوى التصميم والمواصفات مقارنة مع الهاتف Realme C2 الحالي.

ووفقا لشركة Realme، فالهاتف Realme C3 يأتي مع مواصفات تقنية تشمل معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio G70، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB، فضلا عن شاشة +HD بحجم 6.5 إنش مزودة بقطع صغير على شكل قطرة ماء في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

الهاتف Realme C3 الجديد يضم كذلك كاميرتين في الواجهة الخلفية تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 12 ميغابكسل، بينما تمتاز الكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، ويضم كذلك بطارية ضخمة بسعة 5000mAh قادرة على الصمود لمدة 30 يوم في وضع الإستعداد أو توفير ما يصل إلى 43.9 ساعة من المكالمات أو 19.4 ساعة من الموسيقى أو 20.8 ساعة من المشاهدة على اليوتيوب أو 10.6 ساعات من وقت اللعب في PUBG Mobile.

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وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Realme C3 الجديد يأتي كذلك مع نظام Android 10 ومع واجهة Realme UI الخاصة بالشركة، وهي الواجهة التي تجلب معها مجموعات من التغييرات البصرية، كما أنه سيُعرض للبيع باللونين الأزرق والأحمر.

على أي حال، سيتم عرض الدفعة الأولى من الهاتف Realme C3 للبيع في اليوم 14 من شهر فبراير الجاري بالهند، وسيكلف الهاتف إبتداءً من 100 دولار أمريكي لنسخة 3GB/32GB، وما يُعادل 110 دولارات أمريكية لنسخة 4GB/64GB. وسيكون من الممكن شراء الهاتف من خلال المتجر الإلكتروني FlipKart.com ومن خلال الموقع الرسمي لشركة Realme.