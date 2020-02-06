شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعين بالذكاء الاصطناعى لتنظيم المرور والتقليل من الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع الكثيرون أن تظهر قريبا فى بعض مدن روسيا، تقاطعات طرق ذكية للحد من الحوادث، والتنبؤ بالاختناقات المرورية، وقال "يفغينى بيلانكو" نائب مدير عام شركة "جلوناس" الروسية، إن تقاطعات الطرق فى بعض المدن الروسية ستتزود عام 2022 بأجهزة الذكاء الاصطناعى، التى تقوم بالتمرير الفورى لسيارات الإسعاف والطوارئ وتتولى الحد من حوادث المرور والتنبؤ بحدوث الاختناقات المرورية والمساعدة فى تطبيق نظام التكيف على أوضاع المرور فى شوارع المدينة.

وأضاف بيلانكو أن الذكاء الاصطناعى فى تقاطعات الطرق سيعتمد خوارزمية قائمة على نتائج تحليل المعلومات الواردة من بوابة "أوتوداتا" الإلكترونية الروسية، حسب روسيا اليوم.

ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعى سيساعد فى تقليص عدد حوادث المرور فى تقاطعات الطرق بنسبة 20-25%، كما سيكون بمقدوره التنبؤ فى احتمال حدوث الاختناقات المرورية والحيلولة دون اصطدام السيارات.

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وقال بيلانكو إن المشروع يتوقع أن ينطلق أولا كمشروع تجريبى عام 2022 فى مدينتى نوفوسيبيرسك وبيرم الروسيتين. أما بقية المدن الروسية فيمكن أن تظهر فيها تقاطعات الطرق الذكية بحلول عام 2023 فى حال نجاح التجربة.

ولم تكن روسيا هى الدولة الوحيدة التى قررت الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى حل أزمة المرور، إذ أعلن مسئولو لاس فيجاس عن خطة جديدة للتعامل مع حالة الازدحام فى المدينة، إذ ستقوم المدينة بتركيب كاميرات وأجهزة استشعار متصلة بنظام ذكاء اصطناعى عند التقاطعات فى جميع أنحاء المدينة، للمساعدة فى توجيه حركة المرور بطريقة أكثر كفاءة.

فسيتم استخدام النظام لإجراء تغييرات فى توقيت إشارات المرور وموقع إشارات المرور الرقمية، وحتى الآن تم تجهيز 30 تقاطعًا بأجهزة الاستشعار، كما تخطط المدينة لإضافة 50 تقاطعًا آخر بحلول شهر فبراير القادم.

وفقًا للمسئولين فينبغى للنظام أن يحقق مكاسب وزيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 40 فى المائة لتدفق حركة المرور اليومى.