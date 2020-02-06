شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 28.6 مليون مشترك لخدمة Disney+ حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "ديزني" عن خدمتها للبث الرقمىDisney+ فى وقت سابق من نوفمبر الماضى، إلا أن هذه الفترة القصيرة بين تاريخ الإطلاق ونهاية العام شهدت وصول الخدمة لعدد كبير من الاشتراكات المدفوعة، حيث أوضحت الشركة فى تقريرها للربع المالى الأول من 2020 والذى انتهى بنهاية ديسمبر الماضى عن وصول عدد الاشتراكات المدفوعة فى الخدمة الجديدة إلى 26.5 مليون.

وبحسب موقع cnbc الأمريكى، فإن هذا الرقم لم يتوقف عن النمو بنهاية العام، إذ وصل الآن عدد المشتركين المدفوعين فى الخدمة إلى 28.6 مليون اشتراك وفقًا للمدير التنفيذى لديزنى بوب إيجر، الذى قال أن عدد المستخدمين مازال فى وضع النمو ومن المتوقع ارتفاعه بشكل أكبر الفترة القادمة.

وأشار التقرير إلى أن خدمة Hulu المملوكة لديزنى أيضا تمتلك اجمالى مستخدمين 30 مليون، فيما تمتلك خدمة ESPN+ نحو 6.6 مليون مستخدم وبنمو 1.4 مليون عن نفس الفترة من العام الماضى، فيما أشار التقرير إلى أن هذه الأرقام من المتوقع نموها بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، مع إطلاق مزيد من الأعمال لـ Disney+.

وكانت ديزنى أعلنت مطلع نوفمبر الماضى عن خدمة "Disney+"، والتى تم إطلاقها فى الولايات المتحدة فى "أواخر عام 2019"، وعقب مرور 24 ساعة فقط من إطلاقه الرسمى فى 12 نوفمبر، تم تحميل تطبيق Disney Plus للأجهزة المحمولة 3.2 مليون مرة، وفقًا لشركة الأبحاث Apptopia، وبحسب التقرير كان حوالى 89٪ من التنزيلات فى الولايات المتحدة، مع 9٪ فى كندا و2٪ فى هولندا (الدول الثلاث الأولى التى يتوفر بها Disney Plus)، وذلك بحسب موقع variety الأمريكى.