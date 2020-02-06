شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدد موعد مؤتمرها للمطورين Microsoft Build والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم أن التسجيل في مؤتمر المطورين السنوي ، Microsoft Build، مفتوح الآن، حيث من المنتظر أن يعقد مؤتمر مطوري مايكروسوفت السنوي Build في الفترة من 19 إلى 21 مايو 2020، وستيتضمن موضوعات الحدث أدوات المطورين وابتكار اللغة؛ سحابة التنمية والحاويات، الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ؛ أتمتة الأنظمة والتطبيقات عبر منصة، و بناء ملحقات Microsoft 365 ، وذلك بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

كما ستعقد الشركة أيضا مؤتمر شركاء Microsoft Inspire يومي 20 و24 يوليو عام 2020، وستعقد قمة تطبيقات الأعمال من مايكروسوفت في الفترة من 20 إلى 21 ابريل عام 2020.

ومن المنتظر أن يوفر حدث Microsoft Ignite للمطورين فرصًا لاستكشاف أحدث الأدوات وتلقي تدريب فني عميق والحصول على إجابات محددة من خبراء مايكروسوفت، وسيعقد فى اورلاندو، فلوريدا فى 4-8 نوفمبر 2019، أما مؤتمر Microsoft Build فيلتقي خلاله أبرز المهندسين والمطورين والشركات الناشئة ومطوري الطلاب للتركيز على أحدث اتجاهات التكنولوجيا والابتكار للمستقبل، وسيعقد فى سياتل، واشنطن فى 19-21 مايو، 2020.

أما Microsoft Business Applications Summit فهو حدث سنوي لمختلف عملاء وشركاء مايكروسوفت في أدوار تشمل مستخدمي الطاقة ومحللي الأعمال والمنفذين والمهندسين المعماريين التقنيين، ويوفر هذا الحدث منتدى للتعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها لـ Dynamics 365 وPower Platform من مايكروسوفت إنشاء حلول لتوسيع نطاق نجاح الأعمال.