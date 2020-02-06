شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا قد تفتتح مصنعها Gigafactory التالى فى تكساس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الجهود العالمية الساعية إلى تحويل العالم إلى الاعتماد على السيارات الكهربائية بدلا من سيارات الوقود، فهذا يحتاج إلى الكثير من البطاريات والكثير من السيارات الكهربائية، وهو ما دفع إيلون ماسك للاعتقاد أن الأمر سيحتاج إلى 100 مصنع Gigafactories للقيام بهذه المهمة، ويبدو أنه يخطط لبناءها كلها بنفسه.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكي، فقد نشر موسك تغريدة عبر تويتر يتساءل فيها عن مصنع جديد لـ Gigafactory فى تكساس، حيث من المنتظر أن ينضم هذا المصنع إلى كل من المصانع الموجودة فى نيفادا، و شانجاي وأوروبا بالقرب من برلين.

ويعتبر الاستطلاع طريقة مثيرة للاهتمام، ونظرًا للقضايا التي واجهتهاTesla في مصنعها الجديد في برلين، حيث يحتج السكان المحليين على مصنع الشركة لأسباب بيئية، مما يحتمل أن يؤخر افتتاح المصنع العام المقبل في يونيو 2021، فيما سيسمح البناء في تكساس أيضًا لشركةTesla بالاستفادة من موارد الشمس والرياح الوفيرة في الولاية، مما يجعل منتجها النهائي أكثر خضرة بشكل كبير من البداية.

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ويعتقد أن شركة Tesla قامت ببناء Shanghai Gigafactory بأقل بنسبة 65% من الأولى باستخدام الدروس المستفادة من الأولى، ومن الممكن أن تكون Tesla قادرة على التوسع بسرعة دون التأثير على التدفق النقدي الخارجي والديون بشكل سلبي للغاية.

وأصبحت "تسلا" مؤخرًا شركة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار، حيث وصل سعر سهمها إلى أكثر من 950 دولارًا يوم أمس قبل يوم من التراجع، وهناك امكانية للشركة لتتجاوز القيمة السوقية لشركة تويوتا، والتي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، مما يجعلها شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم.