طريقة إضافة كتابة على الفيديو في ويندوز 10

قد تحتاج إلى إضافة كتابة على الفيديو لأي سبب كان، ربما تحتاج إلى ترك رسالة ما على فيديو قمت بتسجيله أو تحتاج أن تشرح شيء ما وربما تحتاج فقط لحفظ حقوق ملكيتك لهذا الفيديو، تعددت الأسباب والنتيجة واحدة وهي أنك تحتاج إلى الكتابة على الفيديو.

بالطبع أول إختيار سيتوارد إلى ذهنك هو أن تقوم بتحميل احد برامج تعديل الفيديوهات المكلفة والباهظة الثمن والتي تحتاج إلى خبرة كبيرة وتزيد من تعقيد عملية إضافة كتابة على الفيديو، ولكن لا تقلق فإن هناك برنامجاً مجانياً يأتي مثبت داخل ويندوز 10 ويحتوي على هذه الخاصية وهو برنامج Photos الخاص بعرض الصور والفيديو على ويندوز.

طريقة إضافة كتابة على الفيديو :

في البداية قم بفتح ملف الفيديو الذي ترغب في إضافة الكتابة عليه من خلال برنامج Photos ثم إضغط على زر Edit & Create ثم إختار Create A Video With Text .

الآن سيطلب منك البرنامج إدخال إسم لملف الفيديو الذي ستقوم بالتعديل عليه لإنتجاه وستجد أمامك مجموعة الإختيارات التالية توجه إلى Text كما ترى بالأسفل.

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عندما تضغط على هذا الزر ستظهر لك شاشة تعديل الفيديو الإعتيادية وإضافة كتابة على الفيديو التي تعتاد عليها بسهولة، يمكنك إختيار الخط وشكل الكتابة وبالطبع التعديل على مكانها وطريقة عرضها بأكملها من القائمة التي ستظهر في الجهة اليمنى من الشاشة.

من خلال الـ Time Line الموجودة بالأسفل يمكنك تحديد وقت ظهور الكتابة على الفيديو بسهولة كبيرة.

عندما تنتهي قم بالضغط على next ثم Done وبالطبع ستختار مكان حفظ الفيديو الذي ترغب فيه.

برنامج Photos هو برنامج سهل للغاية للتعديل وعرض الصور وستجده محملا ً مسبقا ً على نظام ويندوز 10 الخاص بك ولكن لأي سبب كان إن لم تجد البرنامج محملاً بشكل مسبق يمكنك تحميله مجاناً من هنا .

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