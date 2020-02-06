طريقة تسريع الفيديو على iPhone

يمكنك بسهولة تسريع الفيديو على هواتف iPhone دون الحاجة إلى أن تنقل الفيديو إلى هاتفك وإستخدام برامجه المعقدة، هذه الطريقة مفيدة للغاية لصناع المحتوى الذين يحبون صناعة المحتوى وإستخدام iPhone في كل ما يقومون به من أعمالهم.

بالطبع لنتمكن من القيام بهذا التعديل و تسريع الفيديو ستحتاج إلى تحميل برامج خاصة من طرف ثالث حتى تتمكن من تعديل هذا الفيديو والوصول إلى النتيجة التي ترضيك بشكل نهائي، بالطبع هناك الكثير من برامج تعديل الفيديو على ايفون ولكن ما سنرشحه لكم اليوم هو برنامج iMovie القادم بشكل رسمي من آبل وهو يقدم كل ما ستحتاجه لتعديل الفيديو بطريقة سهلة وبسيطة.

تسريع الفيديو على iphone :

على الأغلب وبنسبة كبيرة للغاية ستجد أن البرنامج محمل مسبقاً على هاتف iPhone الخاص بك وستتمكن من تشغيله وتعديل جميع الفيديوهات كما ترغب بكل سهولة.

لاحظ أن عملية تسريع الفيديو ستسبب في تقصير مدته بالنصف، فمثلاً الملف الذي سنعمل عليه طوله 20 ثانية بعدما ننتهي من عملية تسريع الفيديو ستجد أن الملف الذي نعمله معه أصبح في حدود 10 ثواني، لذا لا تقلق إن وجدت أن ملف الفيديو الخاص بك قد فقد نصف مدته.

بالطبع الخطوة الأولى هي فتح البرنامج وإختيار ملفات الفيديو الذي ترغب في التعديل عليها وعندما تقوم بتحديد الملف قم بالضغط على كلمة Create Movie الموجودة أسفل الفيديو .

عندما تفتح لك شاشة تعديل الفيديو والمقاطع بالثواني قم بالضغط على علامة عداد السرعة والتي تكون الثانية من ناحية اليسار وهذه هي المسؤولة عن تسريع الفيديو.

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الآن ستجد شريط تحكم جديد ظهر أسفل الشاشة كل ما عليك فعله هو التحكم في هذا الشريط وتحريكه حتى تقوم بتسريع او تبطيء الفيديو، إن سحبت المؤشر ناحية الأرنب أو جهة اليمين فستجد أن الفيديو أصبح أسرع وإن سحبته ناحية اليسار أو السلحفاة فإن الفيديو سيصبح أبطأ – منطقي أليس كذلك ؟ -.

لاحظ دائماً العداد الذي يظهر وقت المقطع الذي يظهر أعلى المقطع الخاص بك وستجد أن ينقص أو يزيد تلقائياً مع تحريك مؤشر السرعة.

الآن عندما تنتهي قم بالضغط على كلمة Done ثم إختيار Share لتحدد طريقة مشاركة الفيديو الذي ترغب فيها، يمكنك أن تحفظ الفيديو الجديد مكان القديم أو أن ترسله عبر Whatsapp أو اي برنامج آخر.

بالطبع هذه الطريقة ليست إحترافية بالشكل الكامل ولا توفر جميع الإختيارات المناسبة أو الإحترافية لتعديل فيديو على الأيفون ولكنها تؤدي الغرض المطلوب منها وهو إنتاج فيديو بشكل سريع للمشاركة عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة.

رابط تحميل برنامج iMovie .

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