كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| كاديلاك “Escalade 2020” الجديدة تأتي بشاشة ضخمة وتقنيات رائعة

متابعة-سنيار: تحتوي كاديلاك إسكاليد الجديدة على شاشة OLED منحنية ضخمة مقاس 38 بوصة، وقالت كاديلاك إن الشاشة تحتوي على ضعف كثافة البكسل في تلفزيون 4K.

تم الكشف عن الجيل الخامس من إسكاليد يوم الثلاثاء في لوس أنجلوس.

وتتيح هذه التقنية توفير صور دقيقة بألوان متباينة مثالية فضلًا عن أوسع مجموعة ألوان في أي شاشة سيارة موجودة في الأسواق حاليا.

ويتضمن نظام العرض ثلاث شاشات: الأولى شاشة لمس لوحة التحكم بقطر 7.2 بوصة موجودة إلى يسار السائق، والثانية شاشة لوحة العدادات بقطر 14.2 بوصة خلف المقود، والثالثة شاشة نظام المعلومات والترفيه بقطر 16.9 بوصة على يمين السائق. وتتميز تقنية OLED بشاشة رقيقة للغاية، ويوفر انحناءها وضوحًا ودقة أفضل للصور التي تعرضها.

كما تتميز هذه التقنية بألوان زاهية وجودة رؤية غير مسبوقة تلغي الحاجة إلى الغطاء الحاجب للإضاءة العاكسة المستخدم في العديد من الشاشات التقليدية في السيارات، مما يخلق بيئة أكثر إشراقًا وأقل ازدحامًا داخل مقصورة السيارة.

Advertisements

تدخل سيارة إسكاليد 2021 غمار مستقبل التنقل كأول سيارة دفع رباعي كاملة الحجم تتضمن نظام سوبر كروز، الذي يعد أفضل تقنية مساعدة للسائق في صناعة السيارات، ويتيح هذا النظام القيادة بدون استخدام اليدين على أكثر من 200,000 ميل من الطرق السريعة المتوافقة في كلٍّ من الولايات المتحدة وكندا، وذلك باستخدام بيانات خرائط LiDAR، ونظام تحديد المواقع العالمي عالي الدقة، وأحدث أنظمة تنبيه السائق، وشبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار الرادارية.

وتتمتع إسكاليد 2021 بنظام سوبر كروز معزز، إلى جانب العديد من الميزات والتحسينات الجديدة، بما في ذلك تقنية تغيير حارة القيادة بشكل تلقائي. وتسمح هذه التقنية للسائق بتوجيه النظام لتغيير حارة قيادة واحدة باستخدام ضوء الانعطاف للإشارة إلى الاتجاه المطلوب.

ويساعد نظام تنبيه السائق في نظام سوبر كروز على إبقاء السائق منشغلا بالقيادة عما سواها، وذلك من خلال الكشف عن مجريات الطريق وتنبيه السائق إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بالطريق عندما يتطلب الأمر. وتعد تقنية تغيير حارة القيادة بشكل تلقائي أحدث وأهم إضافة في سلسلة تحديثات وظائف نظام سوبر كروز منذ تقديم نظام مساعدة السائق هذا لأول مرة في عام 2017.

وتشمل التحسينات التقنية الجديدة في نظام سوبر كروز أيضا تقنية التعديل الديناميكي لحارة القيادة، حيث يمكن لسيارة إسكاليد أن تعدل موضعها قليلاً داخل حارة القيادة لتوفر مزيدًا من الراحة والطمأنينة للسائق عندما تمر بقربه سيارات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، ينبه نظام رسائل التنبيه الجديد في مركز المعلومات السائق عندما لا يتوفر نظام سوبر كروز في بعض الحالات.

سيتم طرح الأسعار قريبا، ولكن من المتوقع أن تُباع Escalade 2020 بأكثر من 75000 دولار.