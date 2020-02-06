كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| طائرة بدون طيار يمكنها اكتشاف وتحليل جزيئات البلاستيك الدقيقة في المحيطات

متابعة-سنيار:تعاونت منظمة البحث والتطوير الأمريكية غير الهادفة للربح draper مع sprout studios لمكافحة تلوث جزيئات البلاستيك.

جنبا إلى جنب مع وكالة حماية البيئة في الولايات المتحدة (EPA)، فقد طوروا draper underwater drone، وهي طائرة استشعار مجهرية يمكنها اكتشاف وتحليل البلاستيك الدقيق غير المرئي في المحيطات والمناطق الساحلية والأنهار.

يهدف draper إلى استخدام هذه الطائرة لمساعدة العلماء على فهم منشأ المواد البلاستيكية الدقيقة وبالتالي تمكنهم من محاولة منعها من تلويث المياه.

عندما يتم نشر المركبات الآلية تحت الماء (AUV)، فإنها تتخطى تسعة أمتار من الماء حيث توجد معظم المواد البلاستيكية الدقيقة، والمسح الضوئي للبلاستيكات الدقيقة، واختبار أنواع معينة، ثم تنقل إحداثيات GPS إلى الخريطة الحرارية.

وقالت sprout studios: “لقد صممنا كمية كبيرة على الجزء الأمامي من الطائرة بدون طيار لتصفية تركيز عالٍ من البلاستيك المصغر في وحدة المعالجة الداخلية الخاصة به بينما يتم سحب المياه الزائدة من الخلف، ويوجد مستشعران قريبان على جانبي المدخل يتصلان بهوائي GPS لمساعدة الطائرة بدون طيار على التنقل في المجاري المائية في العالم، بينما الدفعتان الموجودتان على جانبي وحدة المعالجة التي تدفع الطائرة بدون طيار والدفة الخلفية تتولى القيادة. ”

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الطائرة بدون طيار التي تعمل بالبطارية تستهلك القليل من الطاقة وهي مستقلة عندما ترتبط مع عوامة التحميل الذاتي وتوربينات الرياح.

يعد المشروع أيضا جزءا من مبادرة تصميم إستراتيجية طويلة المدى أكبر من قبل استوديوهات sprout لتطوير لغة العلامة التجارية المرئية الشهيرة عبر أقسام وفئات المنتجات المختلفة في draper.

يأمل draper في إطلاق مؤشر تلوث الجسيمات البلاستيكية، على غرار المؤشر العالمي لجودة الهواء، والذي يوفر معلومات تلوث الهواء في الوقت الحقيقي.

وستستخدم هذه الطائرات بدون طيار لنشر القياسات والتنبؤات الخاصة بتركيزات جزيئات البلاستيك الدقيقة في محيطات العالم والمناطق الساحلية والأنهار، وتخطط درابر أيضا لإتاحة تكنولوجيا الاستشعار الدقيقة الخاصة بها على نطاق واسع عبر المصادر المفتوحة حتى يتمكن الآخرون من المساهمة.