أسهل وأسرع طريقة لتنزيل الفيديوهات من إنستجرام

كتب: ضياء السقا

يتمتع تطبيق انستجرام، في مصر بشعبية كبيرة، خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منافسا قويا لفيس بوك وتويتر.

وقد يجد البعض مشكلة في تحميل مقطع فيديو على انستجرام، لذلك طرحت "العربية نت" 3 طرق لتنزيل الفيديوهات من المنصة.

وهناك العديد من مواقع الويب التي تتيح لك تنزيل مقاطع فيديو إنستغرام وتعمل جميعها بنفس الطريقة تقريبًا، ويعتبر DreDown من أسهل المواقع استخدامًا وأكثرها أناقة وموثوقية.

ولتحميل الفيديو فقط قم بنسخ رابط فيديو الإنستغرام من المتصفح واتجه لموقع DreDown ثم انقر فوق أيقونة إنستغرام الموجودة في أعلى الصفحة ثم قم بلصق رابط الفيديو في مربع النص واضغط على زر DreDown ثم انتظر حتى يتم تحليل الفيديو ثم قم بتنزيله.

Advertisements

تعني القيود الأمنية المطبقة على نظام iOS أن تنزيل فيديو من منصة إنستغرام ليس سهلاً كما هو الحال على سطح المكتب، لكنه لا يزال ممكنًا، وكل ما تحتاجه هو التطبيق الصحيح.

أحد الخيارات هو Blaze: Browser & File Manager ما عليك سوى نسخ عنوان URL للفيديو من تطبيق الإنستغرام ثم لصقه في Blaze، بعد ذلك تحتاج إلى النقر فوق زر التنزيل، ثم حدد الخيار “Export video To Camera Roll“، بالطبع يمكنك أيضًا استخدام أي من الخيارات المستندة إلى الويب المذكورة أعلاه إذا كنت تفضل ذلك.

وبالنسبة لمستخدمي أندرويد، هناك العديد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بتنزيل مقاطع فيديو، بما في ذلك استخدام إحدى الخدمات المستندة إلى الويب المذكورة أعلاه.

وهناك أيضًا تطبيقات يمكنك استخدامها لجعل الأمور أسهل قليلاً، وأحد هذه الخيارات هو Video Downloader for Instagram، وهو تطبيق مجاني يقوم بما يوحي به اسمه، ونظرًا لأن التطبيق مجاني فيتعين عليك مشاهدة الإعلانات.

يقوم Video Downloader for Instagram بعمل ممتاز في شرح كيفية استخدامه، حيث إن آلية العمل بسيطة، تتمثل باتجاهك لتطبيق إنستغرام ثم قم بالنقر فوق الزر ثلاثي النقاط في الجزء العلوي الأيمن من المنشور الذي تريد حفظ الفيديو منه واختر "نسخ الرابط"، الآن قم بالتبديل إلى أداة تنزيل الفيديو وحدد خيار "لصق"، وأتم تنزيل الفيديو.