ساعة MagicWatch 2 الجديدة تدعم نمط الحياة الصحي

سيمنحك الجيل الجديد من تقنيات هونر تجربة تقنية ثورية ستساهم في تحسين حياتك حيث أطلقت الشركة ساعة (MagicWatch 2) التي تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية، وإكسسوار للأزياء، وتدعم أيضًا الرعاية الصحية.

وستساعدك إمكانات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية، وتحفيزك لاتباع نمط حياة صحي أكثر.

وفقًا لدراسة Cigna 360⁰ للرفاه الصحي 2019، أشار غالبية الموظفين في مكان العمل إلى أن التوتر والضغط النفسي يضران بأداء العمل والسعادة العامة، حيث يواجه ما يقارب 22% من سكان الإمارات العربية المتحدة مستويات لا يمكن السيطرة عليها من التوتر، في حين إن التقديرات تثبت أن الآثار السلبية للتوتر هي سبب في خسارة حوالي 300 مليار دولار في الإنتاجية؛ لأنها تودي بالموظفين إلى المماطلة والشعور بالإرهاق والخوف من مسؤوليات العمل، وتشمل الآثار الصحية زيادة الوزن وخسارة الطاقة، مع التأثيرات الشديدة على الصحة النفسية التي تؤدي بدورها إلى القلق أو الاكتئاب.

ستنبهك ساعة (WatchMagic 2) قبل أن يؤثر التوتر على حياتك أو عملك، أو حتى صحتك النفسية، عبر استخدامها للتكنولوجيا المتطورة للتخفيف من التوتر، حيث زُوّدت ساعة هونر الحديثة بتقنية HUAWEI TruRelax™ التي يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية.

وبفضل خوارزمية HRV، تقلب معدل ضربات القلب، التي يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، تتمكن HUAWEI TruRelax™ من قياس مستوى إجهاد المستخدمين، وتعد هذه البيانات مهمة لفهم أسباب التوتر، وأي سلوك غير منتظم لمعدل ضربات القلب قبل أن تتطور إلى مشكلة خطيرة.

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وقد يخرج حتى محترفي اللياقة البدنية الأكثر وعيًا بأهمية الصحة عن عاداتهم الصحية الجيدة، لذلك توفر لك MagicWatch 2 خمسة عشر نمطًا من التمارين الرياضية التي تساعدك في تحسين نمط حياتك ومستوى نشاطك بمقاييس وتقييمات وأنماط مختلفة.

يسير كل منا عادةً 4000 خطوة في اليوم، ومن خلال تتبع خطواتك يمكنك مراقبتها ومحاولة زيادتها إلى معدل صحي يبلغ 10 آلاف خطوة، وسيساعدك ذلك في تحدي نفسك في صعود السلالم العادية بدلاً من الكهربائية أو المصعد، والمشي أكثر والتخفيف من قيادة السيارة.

وبالتعاون مع FirstBeat، المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة MagicWatch 2 توفير بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

تعيد ساعة MagicWatch 2 تعريف تتبّع اللياقة والرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات الرائدة في المجال لتوفير النصائح والمعلومات الدقيقة والهامة، في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على عيش حياة صحية أكثر، وتحسين نوعية الحياة من عدة جوانب.

ساعة MagicWatch 2 متوفرة بلونين هما الأسود القاتم بسعر 749 درهمًا إماراتيًا، والبني الكتاني بسعر 849 درهمًا إماراتيًا على Hihonor.com و Amazon.ae و Noon.com.