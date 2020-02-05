كيف تحمي أطفالك من إستخدام "فيسبوك"؟.. مميزات جديدة للرقابة الأبوية على الأبناء





أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مجموعة عن ميزات جديدة تتعلق برقابة الأبوية لمستخدميها على أطفالهم القصر، خاصة عبر تطبيق "ماسنجر كيدز".

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إلى أن "فيسبوك" طرحت تحديثا في تطبيق "ماسنجر كيدز" المخصص للتراسل الفوري للأطفال، عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

ويسمح تحديث "ماسنجر كيدز" الجديد للآباء بإمكانية إطلاعهم على تاريخ دردشات الأطفال، والصور الحديثة المرسلة إليهم أو التي أرسلوها.

​وأوضحت أن معظم تلك الميزات الذكية، تم طرحها من خلال الأدوات الخاصة بالرقابة الأبوية عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

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وسيتمكن الآباء من رؤية المزيد من التفاصيل حول من يتراسل أطفالهم معهم، سواء عن طريق التواصل عبر الفيديو أو معرفة الصور الحديثة المرسلة أو المستقبلة.

ويسمح كذلك التحديث الجديد بتنزيل الآباء جميع المعلومات وكافة أنشطة أطفالهم عبر تطبيق "فيسبوك" الرئيسي.

​ورغم أن "فيسبوك" تمكن حاليا الأطفال من إلغاء حظر جهات اتصال بأنفسهم إذا أرادو، ولكن ستظل المحادثات مع جهات الاتصال المحظورة ستظل في صندوق الوارد الخاص بهم، لحين مراجعتها من آبائهم قبل الإطلاع عليها.

وقالت "فيسبوك" إن كافة المعلومات الخاصة بالأطفال عبر تطبيق "ماسنجر كيدز" لا يتم مشاركتها مع أطراف ثالثة بخلاف الطفل وآبائهم.