تكنولوجيا: مصانع فوكسكون الصينية ستظل مغلقة لمدة أسبوع آخر على الأقل بسبب فيروس كورونا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع الظروف العصيبة التي تشهدها الصين بسبب فيروس كورونا، فإنه سيتعين على شركة فوكسكون الصينية إبقاء مصانعها مغلقة حتى 10 فبراير، وفقًا للتقارير الجديدة.

وبالتأكيد، فإن هذا سيشكل عواقب وخيمة على شركة أبل، أكبر عملاء الشركة المصنّعة لهذا العقد، وعلى مجموعة آيفون القادمة. فتتوقع أبل بالفعل انخفاضًا بنسبة 10% في شحنات آيفون، كما أنها أغلقت متاجرها ومكاتبها في الصين حتى 9 فبراير.

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت فوكسكون بيانًا رسميًا تعتقد فيه أنه لن يتم تباطؤ شحنات آيفون، كما اتخذت تدابير لمواصلة الوفاء بالتزاماتها الصناعية، ويشمل هذا تحويل الإنتاج إلى المصانع في فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة.

وعلاوةً على ذلك، تخطط فوكسكون لإصدار نوبات عمل إضافية بعد رفع الحظر من أجل تعويض التأخيرات الحالية.

المصدر

اعلان





