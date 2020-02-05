تكنولوجيا: Motorola Razr 2019 يظهر في صور جديدة باللون الذهبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن اللون الذهبي الجديد الذي يقدم خلال الفترة القادمة من شركة موتورولا لهاتف Motorola Razr 2019 القابل للطي.

قدمت شركة موتورولا هاتفها الأول القابل للطي Motorola Razr خلال شهر نوفمبر من عام 2019، واليوم تكشف التسريبات المصورة عن لون ذهبي جديد من بين الإختيارات التي تقدم للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

تبدأ شركة موتورولا غداً في شحن هاتفها الأول القابل للطي Motorola Razr بعد تأجيل شحن الهاتف خلال الفترة الماضية، واليوم تعود شركة موتورولا لجذب الأنظار لهاتفها الصدفي القابل للطي بلون ذهبي أنيق ينضم للون الأسود الذي جاء به الهاتف حتى الآن.

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ولقد كشف عن الصور الجديدة لهاتف Motorola Razr باللون الذهبي عبر تغريدة على صفحة Evleaks، حيث يظهر الهاتف بنغمات من اللون الذهبي واللون النحاسي معاً، كما يتركز اللون الذهبي في النصف السفلي فقط من الهاتف.

يذكر أن بعض التسريبات مؤخراً قد أشارت إلى خطط موتورولا لإطلاق إصدار 5G من هاتف Motorola Razr، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل عن هذا الإصدار حتى الآن.

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