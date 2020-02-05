تكنولوجيا: الكشف عن أسعار مجموعة Galaxy S20 وموعد تلقي الطلبات المسبقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تعلن شركة سامسونج عن مجموعة Galaxy S20 يوم الثلاثاء المقبل، والآن أصبح لدينا المزيد من المعلومات حول أسعار المجموعة وموعد توافرها في السوق المحلي للشركة.
ووفقًا للشائعات، سيبدأ سعر الهواتف فوق الـ 1000 دولار في السوق المحلية في كوريا الجنوبية، حيث سيبلغ سعر Galaxy S20 Ultra حوالي 1350 دولار. وستبدأ الشركة بتلقي الطلبات المسبقة في 14 فبراير، في حين سيتم شحن الوحدات بحلول 6 مارس.
ويقال إن سعر هاتف Galaxy S20 سيبدأ من 1.25 مليون وون كوري، وهو ما يعادل 1052 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، في حين سيكلف إصدار Plus حوالي 100000 وون كوري، 1137 دولارًا تقريبًا.
أما عن إصدار Ultra، فسيكلف 1.6 مليون وون كوري، ولكن على عكس الإصداران الآخران اللذان سيحتويان على مساحة تخزين بسعة 128 جيجابايت، فسيضم هذا الإصدار ذاكرة بسعة 256 جيجابايت.
وجميع هذه الإصدارات ستأتي بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت.
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