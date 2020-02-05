تكنولوجيا: شركة Realme ستكشف عن أول تلفاز ذكي لها في مؤتمر MWC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ألمح Francis Wang رئيس قسم التسويق بشركة Realme إلى الإعلان عن تلفاز Smart TV خلال مؤتمر الجوالات العالمي MWC.

وفي إجابة على بعض الأسئلة على موقع تويتر، أكد Wang أن أول أسورة ذكية من شركة Realme ستصل خلال هذا الشهر، وقال إنه سيتم الكشف عنها قبل الكشف عن التلفاز الذكي. جدير بالذكر أن مؤتمر الجوالات العالمي MWC 2020 سيبدأ في 24 فبراير.

سيستهدف تلفاز Realme TV السوق الهندية، أي أقوى منطقة للعلامة التجارية، كما انه سيهدف شريحة الفئة المتوسطة. ومع ذلك، لا توجد أي تفاصيل رسمية حول الحجم أو القدرات.

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