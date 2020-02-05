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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Redmi التجارية قريباً للإعلان عن هاتف Redmi K30 Pro، وفي تسريبات جديدة أشير إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 4700 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.
قدمت علامة Redmi التجارية التابعة لشاومي هاتف Redmi K30 في السوق الصيني، ومن ثم جاء هاتف Poco X2 بنفس التصميم والمواصفات للسوق الهندي، ومن جديد تستعد شركة Redmi لإطلاق إصدار جديد من السلسلة بعنوان Redmi K30 Pro.
ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Redmi K30 Pro يضم مستشعر IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، وفي تسريبات جديدة كشف عن قدرة البطارية وتقنية الشحن التي ينطلق بها الهاتف.
ومن المتوقع أيضاً أن يأتي هاتف Redmi K30 Pro بترقية أخرى عن الإصدار الرئيسي، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.
يذكر أن التوقعات تشير أيضاً إلى أن هذا الإصدار يأتي بنفس لغة تصميم الإصدار الرئيسي، ومن المتوقع أن يتميز بوزن أكبر مع القدرة الأعلى للبطارية، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الفترة القادمة، لنتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: هاتف Redmi K30 Pro ينطلق قريباً بقدرة بطارية 4700 mAh وشاحن 33W لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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