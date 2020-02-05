الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy S20 Series ستبدأ يوم 14 فبراير في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ويٌقال الآن وفقا لأحدث المعلومات التي توصلنا بها أن هذه التشكيلة ستكون متوفرة للطلب المسبق إبتداءً من 14 فبراير، على الأقل في كوريا الجنوبية. ويُقال بأن الهاتف Galaxy S20 سيكلف إبتداء من 1000 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، بينما سيكلف الهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 1350 دولار أمريكي. وبينما سيتم البدء بتلقي الطلبات المسبقة في اليوم 14 فبراير، فلن يتم البدء بشحن الطلبات للعملاء حتى اليوم 6 مارس.

ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها في وقت سابق من هذا الشهر، فإن أولئك الذين يطلبون +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra مسبقًا سيحصلون على سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن مجانًا، على الأقل في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G