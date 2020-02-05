الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy S20 Series ستبدأ يوم 14 فبراير في كوريا الجنوبية

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير الجاري بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، ويٌقال الآن وفقا لأحدث المعلومات التي توصلنا بها أن هذه التشكيلة ستكون متوفرة للطلب المسبق إبتداءً من 14 فبراير، على الأقل في كوريا الجنوبية. ويُقال بأن الهاتف Galaxy S20 سيكلف إبتداء من 1000 دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، بينما سيكلف الهاتف Galaxy S20 Ultra نحو 1350 دولار أمريكي. وبينما سيتم البدء بتلقي الطلبات المسبقة في اليوم 14 فبراير، فلن يتم البدء بشحن الطلبات للعملاء حتى اليوم 6 مارس.
ووفقا للمعلومات التي حصلنا عليها في وقت سابق من هذا الشهر، فإن أولئك الذين يطلبون +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra مسبقًا سيحصلون على سماعات الأذن اللاسلكية +Galaxy Buds والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن مجانًا، على الأقل في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
كانت هذه تفاصيل خبر الطلبات المسبقة على تشكيلة Galaxy S20 Series ستبدأ يوم 14 فبراير في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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