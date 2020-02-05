التطبيق الرسمي لسماعات +Galaxy Buds يظهر على متجر Apple App Store

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فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن سماعات +Galaxy Buds جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الأجهزة الأخرى بعد أسبوع واحد فقط من الآن. قبل الحدث، ظهر التطبيق الرسمي لسماعات +Galaxy Buds الجديدة على متجر Apple App Store.
بفضل متجر آبل للتطبيقات، حصلنا على صور للتطبيق الخاص بسماعات +Galaxy Buds لمنصة iOS. يمكن الآن لمستخدمي أجهزة iOS تحميل التطبيق على iPhone 7 وما فوق مع ضرورة إستخدام نظام iOS 10 وما فوق. يتيح لك التطبيق المرافق تخصيص تجربة الصوت على سماعات +Galaxy Buds، بالإضافة إلى تحميل وتثبيت التحديثات عبر الهواء. يمكنك أيضًا إستخدامه للتحقق من عمر بطارية سماعات +Galaxy Buds.
ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات رسمية من شركة سامسونج حول سماعات +Galaxy Buds، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي في اليوم 11 فبراير إلى جانب سلسلة هواتف Galaxy S20 Series. ووفقا للتسريبات السابقة، فسوف تحتفظ سماعات +Galaxy Buds الجديدة بتصميم سماعات Galaxy Buds الحالية، ولن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، ولكنها ستحصل على بطارية أكبر.
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