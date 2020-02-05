سماعات AirPods Pro لن تكون متوفرة للشراء على متجر آبل حتى شهر مارس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - سخر الجميع من تصميم وسعر سماعات AirPods، ولكن إذا كان هناك شيء واحد يصعب إنكاره، فسوف يكون شعبيتها. وفقا للتقارير وأيضًا متجر آبل على شبكة الإنترنت، فيبدو أنه إذا قمت بشراء سماعات AirPods Pro الآن، فقد تضطر إلى الإنتظار حتى شهر مارس للحصول عليها.

هذه فترة إنتظار طويلة جدًا بالنسبة لزوج من سماعات الأذن، على الرغم من أنه تم الإشارة إلى أنه قد تكون محظوظًا في الحصول على هذه السماعات إذا قررت الذهاب إلى إحدى متاجر آبل الفعلية. يمكنك أيضًا تجربة حظك مع إحدى متاجر الطرف الثالث على شبكة الإنترنت، ولكن إذا كنت ترغب في شرائها مباشرة من آبل، فسوف يتعين عليك الإنتظار حتى شهر مارس المقبل.

لا ينبغي أن تتفاجأ عندما سمعت أن سماعات AirPods Pro نفدت. حتى عندما تم إطلاق الجيل الأول من سماعات AirPods، فقد كانت هذه السماعات تحظى بشعبية كبيرة جدًا لدرجة أنه حتى في ذلك الوقت كان من الصعب الحصول عليها. أكدت التقارير في الأخيرة فقط مدى الشعبية التي تحظى بها هذه السماعات، فقد تردد أن سماعات AirPods من آبل تمثل 71 في المئة من الإيرادات الإجمالية لسماعات الرأس اللاسلكية خلال العام 2019.

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من المحتمل أن يكون الإنتاج قد تأثر بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، فشركة آبل تعتمد عادة على الصين للمساعدة في تصنيع منتجاتها.