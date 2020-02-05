شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. هبوط أبولو 14 على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أنه فى ذات اليوم الموافق 5 من شهر فبراير ولكن من عام 1971، هبط رائدان من مهمة أبولو 14 على سطح القمر، حيث غادر قائد أبولو 14 آلان شيبارد وطيار الوحدة القمرية إدجار ميتشل ونزلا إلى القمر في وحدة أنتاريس القمرية، ومعهم زميلهم ستيوارت روزا في وحدة القيادة، وواجه نزولهم بعض المشكلات، فكان هناك تبديل خاطئ يرسل إشارات "إحباط" إلى جهاز وحدة الهبوط.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، اضطرت ناسا إلى إعادة برمجة الكمبيوتر قبل أن يتمكنوا من الهبوط، ثم فشل رادار الهبوط في قياس ارتفاع الوحدة وسرعة الهبوط، وتم إصلاح المشكلة في الوقت المناسب، حيث هبط شيبارد يدويًا من المركبة الفضائية على الهدف.

كانت هذه المهمة هى ثامن مهمة بشرية في برنامج أبولو، والتى استغرقت المهمة 9 أيام وساعة و58 دقيقة.

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كما يعد برنامج أبولو هو برنامج طيران للفضاء التى أطلقته وكالة ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهدف لوصول وهبوط البشر على سطح القمر، كما تضمن البرنامج ست عمليات هبوط على القمر بين عامي 1969 و1972.

فيما جمع رواد الفضاء خلال رحلات أبولو نحو 382 كيلوجراماً من الصخور والعينات المترسبة من القمر وعادوا بها من أجل دراستها وتحليلها ومحاولة معرفة أصل تكوين القمر.