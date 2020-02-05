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كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، على معظم الأنحاء، غائم أحيانا.
وقالت الأرصاد في بيان لها: "تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق متفرقة، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية بالسواحل الشمالية الغربية، قد تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء".
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2.8 متر ـ 3.3 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.
أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية.
وينصح خبراء الأرصاد، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط، والقيادة بهدوء علي الطرق، والتأكد من صلاحية مساحات السيارات، وعدم ركن السيارات تحت لوحات الأعلانات أو الأشجار.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 14 22
شبين الكوم 13 21
طنطا 13 21
دمنهور 12 20
الإسكندرية 13 18
بلطيم 13 18
مطروح 13 17
السلوم 13 15
سيوة 12 18
بورسعيد 13 22
دمياط 13 21
الزقازيق 12 23
الإسماعيلية 11 24
السويس 12 23
العريش 11 23
رفح 11 24
رأس سدر 11 24
نخل 05 24
نويبع 15 23
طابا 11 23
كاترين 03 17
الطور 12 23
شرم الشيخ 15 24
الغردقة 14 25
مرسى علم 15 24
الفيوم 11 23
بني سويف 11 23
المنيا 11 24
أسيوط 10 24
سوهاج 11 24
قنا 12 25
الأقصر 13 25
أسوان 13 25
أبوسمبل 12 24
الوادي الجديد 10 26
شلاتين 15 25
أبو رماد 16 24
حلايب 17 23
رأس حدربة 17 22
كانت هذه تفاصيل خبر رياح تصل للعاصفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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