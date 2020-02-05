5 أجهزة تقنية للرفاهية الشخصية بعروض مغرية

تطورت الأجهزة والخدمات التقنية الموجه للعناية بالصحة بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ومع بداية العام الجديد إذا كنت قد اتخذت قرارًا لتبني أسلوب حياة صحي، فهناك الكثير من الأجهزة التقنية التي يمكنك الاعتماد عليها.

إليك 5 أجهزة تساعدك على تحسين صحتك بأسعار مناسبة:

1- جهاز Snailax shiatsu:

بعد يوم عمل طويل ومرهق يمكنك أن تستمتع بمزايا التدليك الاحترافي في منزلك أو مكتبك يوميًا، حيث يتيح لك مقعد التدليك Snailax تدليك الرقبة والظهر مع وظيفة تسخين اختيارية لتهدئة العضلات وتحسين الدورة الدموية.

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يمكنك تثبيت مقعد التدليك على كرسي المكتب، أو أريكة في المنزل، حيث إن نظام الربط المتكامل يثبته على الكراسي بسهولة، كما أنه يوفر لك مستويات تدليك قابلة للتعديل حسب رغبتك.

2- جهاز EyeQue VisionCheck:

يواجه الأشخاص الذين يرتدون النظارات الطبية – وخاصة كبار السن – مشكلة الذهاب إلى طبيب العيون لإجراء الاختبارات، ولكن الآن مع جهاز EyeQue VisionCheck يمكن إجراء الاختبار بنفسك في المنزل، ويمكنك استخدام نتائجك لطلب نظارات جديدة، أو تحديد ما إذا كنت تحتاج إلى زيارة الطبيب.

لاستخدام الجهاز ستحتاج إلى تثبيت تطبيق EyeQue المجاني على هاتفك – وهو متاح لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون – ثم اتباع التعليمات داخل التطبيق لإجراء الاختبار.

الجدير بالذكر أن هذا الجهاز حاصل على جائزة معرض CES 2019 للابتكار.

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3- جهاز التدليك Vortix Muscle Massager:

يعتبر تدليك الجسم جزء أساسي من روتين العناية بالصحة، حيث يساعد في التخلص من ألم العضلات والمفاصل، كما يساعد في زيادة امتصاص المواد الغذائية، لذلك ظهرت أجهزة التدليك الكهربائية التي توفر لك العديد من الميزات، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى زيارة طبيب علاج طبيعي، أو أخصائي تدليك.

يعتبر جهاز التدليك Vortix Muscle Massager؛ خيارًا مثاليًا للرياضيين، والأشخاص الذين لا يملكون الوقت الكافي لحضور جلسات تدليك طويلة، حيث صُمم من أجل الحصول على الراحة السريعة، كما أنه خفيف الوزن ويسهل التنقل به، ويصل إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها في الجسم مثل: الكتفين، ومنتصف الظهر، والرقبة، وغيرها.

ومع وجود ست سرعات قابلة للتعديل، وتصميم محمول باليد، وثلاثة أطراف تدليك مختلفة الشكل يمكنك الوصول بسهولة إلى كل عضلة في جسمك تحتاج إلى تدليك، ودون الحاجة لمساعدة.

4- جهاز BMI Wi-Fi Scale:

يتيح لك الميزان الذكي BMI Wi-Fi Scale تتبع فقدان الوزن بدقة عالية، فهو يقوم بقياس الوزن، بالإضافة إلى حساب نسبة الدهون في الجسم، ومؤشر كتلة الجسم، وكتلة العضلات أيضًا.

كما يأتي مع الميزان تطبيق AIFit لتتبع فقدان الوزن من خلال هاتفك – وهو متاح لمستخدمي هواتف أندرويد وآيفون – حيث يمكنك مزامنة الجهاز مع التطبيق عبر (البلوتوث) Bluetooth لتتبع فقدان الوزن بسهولة.

5- جهاز ionbox:

زادات المخاطر الصحية المرتبطة بالهواء غير النقي خلال الفترة الأخيرة، وبما أنك قد لا تملك إمكانية قضاء ساعات طويلة في الهواء الطلق، فيمكنك الاعتماد على جهاز ionbox الذي يوفر لك هواءً منعشًا، وذلك من خلال فلترة الدخان والبكتيريا والمواد المثيرة للحساسية وحبوب اللقاح من الهواء في مكان تثبيته.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو ما يعادلها لتتمكن من شحن المنتجات التي تقوم بشرائها إلى مكان إقامتك.