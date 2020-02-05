تسريب صورة حية لهاتف Galaxy S20 Ultra المرتقب

سرب أحد مستخدمي موقع (ريديت) Reddit صورة حية لما يبدو أنه الخيار الأقوى من هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقب من شركة سامسونج.

ومع أنه لم يبقَ إلا أيام للإعلان الرسمي عن الهواتف خلال حدث سامسونج المقرر في 11 شباط/ فبراير الجاري، يبدو أن التسريبات لن تتوقف، فبعد الكثير من الصور الصحفية وحتى الحية غير الواضحة للهواتف، نُشرت الآن صورة حية واضحة لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا) Galaxy S20 Ultra.

وتُظهر الصورة المسربة لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا) ظهره مع الكاميرات الخلفية، الذي يتماشى مع الصور الصحفية التي سُربت للهاتف، إذي تظهر 3 كاميرات خلفية وضوء فلاش في شكل مربع، وهناك كاميرا رابعة مستطيلة الشكل ومنفصلة مع عبارة (التقريب الفضائي 100x) 100x Space Zoom.

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وهناك أيضًا ثقب صغير بين الفلاش والكاميرا العلوية، يُعتقد أنه يحتوي ميكرفونًا خلفيًا لزيادة دقة الصوت حين تسجيل الفيديو بواسطة الكاميرات الخلفية.

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وتُظهر الصورة الحية المسربة لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا) البروز الواضح لنظام الكاميرات الخلفية عن ظهر الهاتف، ويبدو أنه سيكون أكبر من بروز كاميرات هاتفي (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس).