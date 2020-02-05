صفقة اليوم.. احترف العمل على برنامج فوتوشوب مع خصم 97%

الحزمة الكاملة لاحتراف العمل على برنامج فوتوشوب Complete Photoshop Mastery Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 214.

المدة: 20 ساعة.

ستساعدك هذه الحزمة في تعلم كيفية استخدام جميع أدوات برنامج فوتوشوب الأكثر شيوعًا من البداية وحتى الاحتراف، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، والفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، واستكشاف النطاق الديناميكي والتعامل مع الإضاءة، وكذلك احتراف استخدام البرنامج لتحرير الصور بكل سهولة.

تتضمن الحزمة دورة كاملة لاحتراف العمل على Adobe Lightroom CC؛ تُغطي بالتفصيل كيفية تحرير الصور باحترافية، وتنظيمها بفاعلية، وكيفية أخذ نسخة احتياطية من عملك.



كما تتضمن أيضًا دورة كاملة في الفن الرقمي Digital Art، تساعدك على تعلم الأساسيات لإنشاء رسوم توضيحية رقمية يمكنك بيعها وتحقيق الربح منها.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

مستوى الخبرة المطلوبة: جميع المستويات.

اللغة: الإنجليزية.

التوفر: أونلاين.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1210 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.

نسبة الخصم: 97%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

يعتبر برنامج ( أدوبي فوتوشوب) Adobe Photoshop أداة مهمة لأي مصمم محترف، سواء لتحرير الصور، أو إنشاء التصميمات الاحترافية، أو إنشاء الرسوم التوضيحية الرقمية Digital Illustrations.

إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك الإبداعية لبدء العمل الحر، أو العثور على وظيفة بدوام كامل في مجال التصميم، فيمكنك الاستعانة بالحزمة الكاملة (Complete Photoshop Mastery Bundle) التي تتيح لك الوصول مدى الحياة إلى 20 ساعة تدريبية لاحتراف مهارات التصميم والتحرير مع خصم يصل إلى 97%.

تتيح لك هذه الصفقة إمكانية الوصول مدى الحياة إلى 8 دورات تدريبية، و214 درسًا، وما يصل إلى 20 ساعة من المحتوى، تغطي جميع مهارات التصميم، وتحرير الصور باستخدام فوتوشوب.

عادة ما يصل سعر هذه الحزمة إلى 1210 دولارًا، ولكن اليوم نقدم لك فرصة الحصول عليها مقابل 29 دولارًا فقط، أي بخصم يصل إلى 97 في المئة من سعرها المعتاد؛ وذلك لفترة محدودة لزوار البوابة العربية للأخبار التقنية.

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ستساعدك هذه الحزمة في تعلم كيفية استخدام جميع أدوات برنامج فوتوشوب الأكثر شيوعًا من البداية وحتى الاحتراف، وكيفية استخدام كل منها لمهام محددة، وإضافة أسلوبك الخاص على التصاميم، وكذلك احتراف استخدام البرنامج لتحرير الصور بكل سهولة.

ستتعلم أيضًا كيفية استخدام أقوى أدوات فوتوشوب مثل: أداة المنحنيات، وإنشاء التأثيرات، والفلاتر لتحقيق نتائج متناغمة، والتدرب على التحرير مع أنواع مختلفة من الصور، وكذلك استكشاف النطاق الديناميكي والتعامل مع الإضاءة.

تتضمن الحزمة دورة كاملة لاحتراف العمل على Adobe Lightroom CC؛ تُغطي بالتفصيل كيفية تحرير الصور باحترافية، وتنظيمها بفاعلية، وكيفية عمل نسخة احتياطية من عملك.

كما تتضمن أيضًا دورة كاملة في الفن الرقمي Digital Art، تساعدك على تعلم أساسيات إنشاء رسوم توضيحية رقمية يمكنك بيعها وتحقيق الربح منها.

فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:

Master Photoshop Light Effects & Style Your Images

Design a Unique Bookstore-Quality Photo Book with Blurb

Fine Art Compositing with Photoshop CC

Lightroom CC Crash Course

Amber & Teal: Cinematic Color Grading in Photoshop

Master the Art of Coloring Black and White Photographs

Photoshop CC: Digital Art Pro Techniques

Portrait Photography Masterclass

الحصول على الصفقة: من هنا.