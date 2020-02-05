شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 16 معلومة لا تعرفها عن فيس بوك.. 600 محاولة اختراق تستهدف الموقع يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك أمس بعيد ميلاد المنصة رقم 16، حيث كتب زوكربيرج قائلا :"اليوم هو عيد ميلاد فيس بوك الـ 16! عندما بدأت تطوير موقع الويب، لم أتخيل أبدًا أنه سينمو ليوفر الاتصال بمليارات الأشخاص حول العالم، اعتقدت أن شيئًا كهذا ضرورى للبناء من أجل العالم، لكننى اعتقدت أن شخصًا آخر سيفعل ذلك، لكننا نؤمن بعمق أكبر فى قوة ربط الناس، لذلك واصلنا المضى قدمًا عندما شكك الآخرون"، وفيما يلى نعرض مجموعة من الحقائق المذهلة عنه كما يلى:

- تم تأسيس الشركة فى 4 فبراير 2004

- يبلغ زوكربيرج حاليا 35 عاما، بينما تبلغ القيمة الصافية لثروته، وفقا لتقديرات فوربس، 77.8 مليار دولار.

- يدخل إلى الموقع كل شهر حوالى 2.5 مليار مستخدم، وهو ما تسبب فى زيادة إيرادات الشركة بنسبة 25% فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

- كانت بداية فيس بوك فى غرفة بسيطة بالمدينة الجامعية لجامعة هارفارد بولاية بوسطن الأمريكية.

- انطلق فيس بوك بالصدفة، ففى عام 2003 عندما كان مارك زوكربيرج فى السنة الثانية من دراسته الجامعية، طور موقعا بعنوان "فيس ماش" Facemash، كلعبة "ذكورية" قام من خلالها بمقارنة صورتين لطالبتين، وعلى زائر الموقع اختيار الطالبة "الأكثر جاذبية"، وتمكن الموقع من اجتذاب 450 زائرا، ووضع 22 ألف صورة فى أول 4 ساعات من وجوده على شبكة الإنترنت.

- فى يناير 2004، بدأ مارك بتصميم موقعه الذى أسماه وقتها TheFacebook، التقى حينها زوكربيرج بإدواردو سافيرين واتفق كلاهما على استثمار 1000 دولار فى الموقع.

- كانت عضوية الموقع قاصرة فى البداية على طلاب جامعة هارفارد، وخلال الشهر الأول تم تسجيل نصف طلاب الجامعة، فى مارس 2004 توسع "ذى فيسبوك" ليشمل جامعات ستانفورد وكولومبيا وييل.

-استمر هذا التوسع حتى اشترت شركة "فيس بوك" عام 2005 اسم نطاق facebook.com مقابل 200 ألف دولار

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- بحلول ديسمبر عام 2005 أصبح عدد مستخدمى فيسبوك 6 ملايين شخص.

- فى أواخر عام 2007 كان لدى فيسبوك 100 ألف صفحة عمل، وهو ما جذب العملاء المحتملين، وبدأت هذه الصفحات كصفحات جماعية، ولكن تم التخطيط لمفهوم جديد يسمى "صفحات الشركات"

- فى أكتوبر 2008، أعلنت فيس بوك فتح مقرها الدولى فى دبلن، إيرلندا.

- لا يمكنك حظر مارك زوكربيرج على فيس بوك.

- إذا كنت فى الصين، فلن تتمكن من الوصول إلى فيس بوك، ف الحظر سارى المفعول منذ عام 2009 ويمنع الناس من استخدام موقع التواصل الاجتماعى .

- هناك أكثر من 600 ألف عملية اختراق تجرى يوميا لاختراق فيس بوك.

- هناك سيدات أكثر من الرجال على فيس بوك.

- كان السبب فى اختيار اللونين الأزرق والأبيض لفيس بوك هو أن مارك زوكربيرج مصاب بعمى الألوان.