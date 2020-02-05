حزمة برنامج Geforce : كل ما تحتاجه لعالم الألعاب

برامج Geforce تقدم لك كل ما تحتاجه لتبدأ رحلتك في عالم الألعاب ولكي تستمع بها بشكل كامل وتحصل على أعلى أداء يمكنك أن تحصل عليه من بطاقة نفيديا الرسومية، كما أنها تقدم لك طريقاً سهلة لتصبح واحد من صناع المحتوى المتميزين في عالم الألعاب.

فإن حزمة برامج Geforce هي مجموعة البرامج التي تعمل فقط من النظام الكامل لنفيديا والنظام البيئي الكامل Geforce Ecosystem وهي تضم مجموعة من البرامج التي صممها خبراء ومهندسو نفيديا لتصل إليك ولكي تقوم بكل شيء ترغب في القيام به بسهولة وبساطة، من خلال مقالنا اليوم سنعرفكم بنظام Geforce Ecosystem الكامل ولماذا هو أفضل ما يمكنك أن تحصل عليه في عالم الألعاب.

ماهو نظام Geforce البيئي Ecosystem ؟

كلمة نظام بيئي Ecosystem في عالم التقنية تعني مجموعة من القطع والمكونات المصممة من قبل شركة واحدة والتي تعمل بطريقة متزامنة مع بعضها البعض لتزيد أداء بعضها البعض وتقدم لك مميزات جديدة لن تحصل عليها إن إستخدمت قطعة واحدة من هذا النظام بمفردها.

ونظام Geforce البيئي يتكون من مجموعة من العوامل المختلفة وهي :

تعريفات وتوصيفات بطاقات الشاشة Game Ready Drivers

خاصية Shadow Play

خاصية FramView

خاصية G-Sync

خاصية RTX Broadcast Engine

خاصية NVENC OBS

فلاتر FreeStyle و Ansel.

وسنشرح كل واحدة على حدة بشكل سريع وصغير.

تعريفات وتوصيفات Game Ready Drivers :

هذه هي الأبسط والأوضح فيما يتعلق بمكونات نظام Geforce البيئي فهي التعريفات والتوصيفات الرسمية التي تطلقها نفيديا والتي تصل لك من خلال برنامج Geforce الذي قمت بتنصيبه على جهازك فور إقتناءك لبطاقة نفيديا.

خاصية Shadow Play :

هذه الخاصية موجهة خصيصاً لمحبي الألعاب التنافسية والرياضية، فبدلاً من أن تقوم بتسجيل كل ما يحدث في أي مبارة أو تحدي تدخله من خلال Multiplayer Game ولنقل كمثال Fortnite ، فإن هذه الخاصية تقوم بتسجيل اللحظات الهامة الخاصة بك داخل الألعاب الهامة والتنافسية والتي تدعمها لتتمكن من حفظها ونشرها في مقاطع مجمعة لاحقاً .

جهاز لابتوب Y740 من لينوفو بتخفيض 1300 ريال سعودي

خاصية FramView :

تقوم هذه الخاصية بعرض بيانات خاصة بجهاز الكومبيوتر الخاص بك في أعلى الشاشة في أي مكان ترغب فيه وهي تستخدم لمراقبة الأداء ومعرفة أداء جهاز الكومبيوتر الخاص بك وإن كان يقدم أداءً مناسباً لما تحتاجه أو لا وإن كان يصاب بإرتفاع في درجات الحرارة أم لا .

أجهزة ألعاب مجمعة مسبقاً من طبيب الكومبيوتر

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خاصية G-Sync :

هذه الخاصية عبارة عن شريحة إضافية يتم تركيبها في الشاشات المدعومة والمعتمدة من نفيديا والتي تعتمد على تقليل نسبة الـ Tearing أو التقطيع في الشاشة وعرض أعلى معدل إطارات يمكن للشاشة أن تعرضها.

جهاز Redbaron 1 المجمع مسبقا ببطاقة RTX 2060 SUPER

RTX Broadcast Engine :

هو مجموعة من معادلات الذكاء الصناعي التي تساعدك على تحسين جودة البث المباشر الخاص بك وتقدم لك طرقاً مختصرة وسهلة للغاية حتى تتمكن من التعديل وتحسين بثك بطريقة سهلة دون الحاجة إلى القيام بكل شيء بشكل يدوي .

بطاقة GeForce RTX 2060 VENTUS من MSI

خاصية NVENC OBS :

هذه الخاصية أو المحرك إن كنا صادقين وصريحين مع بعضنا البعض تعتمد على فكرة بسيطة حيث تساعد برنامج OBS المعروف للبث وتسجيل المقاطع على ترجمة الأمور وتقوم بتسريع عملية الـ Encoding بشكل كبير للغاية ليأخذ وقتاً أقل بكثير.

Ansel And Free Style :

هذه هي مجموعة من الفلاتر التي تستخدمها نفيديا في الألعاب المدعومة الخاصة لكي تقوم بتغيير شكل اللعبة تماماً ومظهر اللعبة بشكل كامل حيث ستقوم بإضافة ألوان أو تغيير دقة ظهور بعض الرسومات وحدتها والتعديل على الصورة بشكل كامل كأنك تستخدم برنامج Photoshop، أيضاً ستمكنك من أخذ صور متنوعة والتعديل على الصورة الملتقطة فقط دون التعديل على مظهر اللعبة العام.

هذه الخاصية لها ميزةأخرى حيث يمكنها أن تساعد من يعانون من بعض المشاكل في رؤية ألوان معينة وتقوم بتحسين رؤيتهم للغاية.

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