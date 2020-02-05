الهاتف Nubia Red Magic 5G قد لا يدعم الشحن السريع بقوة 80W في نهاية المطاف

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن تقنية الشحن السريع بقوة 80W التي تم التشويق لها من قبل الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE، السيد Ni Fei لن تشق طريقها إلى الهاتف Nubia Red Magic 5G عكس ما تم تداوله في الفترة الماضية. في الواقع، لقد تم التوصل إلى ذلك بعدما تم رصد السيد Ni Fei يقوم بنشر منشور جديد يسأل فيه المعجبون حول ما إذا كانوا يفضلون 100W + 4000mAh أو 55W + 4500mAh أو 30W + 5000mAh، ودون أن يذكر الشحن السريع بقوة 80W.

نعتقد أن 55W ستكون هي تقنية الشحن السريع الحقيقية للهاتف. يتم شحن الهاتفين Nubia Red Magic 3 و Nubia Red Magic 3S بقوة 18W فقط علمًا أنهما يملكان بطاريات بسعة 5000mAh، لذلك سيكون من الجيد لو قامت Nubia بتزويد الهاتف Nubia Red Magic 5G حتى بتقنية الشحن السريع بقوة 30W. ومع ذلك، فقد تم رصد Nubia تحصل على شهادة المصادقة لشاحن يمتاز بقوة 55W، مما يلمح إلى أن الهاتف Nubia Red Magic 5G القادم سيدعم على الأرجح الشحن السريع بقوة 55W.

على أي حال، كرر السيد Ni Fei مجددًا أن شاشة الهاتف Nubia Red Magic 5G ستدعم معدل تحديث يبلغ 144Hz، وأكد كذلك أن الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G المستقلة وغير المستقلة. ونظرًا إلى أن هذه التقنيات جميعها ستمارس المزيد من الضغط على البطارية، فقد تكون سعة البطارية أكثر أهمية من سرعة الشحن.

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من المثير للإهتمام أن نسمع أن الهاتف Nubia Red Magic 5G سيضم مروحة تبريد ليس للمعالج وإنما للبطارية. كان ذلك منطقيًا عندما كان الهدف هو بلوغ 80W على مستوى سرعة الشحن، ولكننا نتساءل عما إذا كان قد تم إزالة المروحة وتقليص سرعة الشحن إلى 55W.