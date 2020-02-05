كوالكوم تُطلق أول فيديو بدقة 8K يتم تصويره بإستخدام المعالج Snapdragon 865

فاطمة أيت طالب - دبي -

المعالج Snapdragon 865 الأحدث من شركة كوالكوم سيكون هو القلب النابض في غالبية الهواتف الذكية الرائدة التي سيتم إطلاقها هذا العام، بدءًا من تشكيلة Galaxy S20 Series التي سيتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل. اليوم، قامت شركة كوالكوم بنشر مقطع فيديو قصير بدقة 8K تم تسجيله بإستخدام جهاز يستخدم المعالج Snapdragon 865 الأحدث من الشركة.

معالج الصور Spectra 480 ISP الموجود داخل المعالج Snapdragon 865 يمكنه معالجة 2 جيجابكسل في الثانية. كما أنه قادر نظريًا على إلتقاط الصور الثابتة بدقة 200 ميغابكسل وإلتقاط فيديو بدقة 4K HDR والصور بدقة 64 ميغابكسل في وقت واحد.

يمكن للهواتف الذكية المزودة بالمعالج Snapdragon 865 إلتقاط صور ذات جودة إحترافية وإحتضان ميزات الكاميرا الجديدة المثيرة بما في ذلك تصوير الفيديوهات بدقة 8K. شاهد المناظر الطبيعية الدرامية لأريزونا في فيديو بدقة 8K محملاً بدقة 33 ميغابكسل! لذا فهو كبير وحاد وقابل للمشاركة في كامل مجده على اليوتيوب. Advertisements

الجهاز المستخدم لتصوير هذا الفيديو عبارة عن هاتف ذكي أولي يضم المعالج Snapdragon 865 والمستشعر Sony IMX586 الذي تبلغ دقته 48 ميغابكسل. جودة الفيديو نفسها يصعب الحكم عليها. تم تصويره بإستخدام جهاز غير جاهز ليتم تسويقه، ويبدو أن الفيديو الناتج صاخب ومحبب، وقد يكون ذلك بسبب خوارزمية ضغط الفيديوهات المستخدمة في اليوتيوب أو بسبب تقنيات الضغط في الجهاز نفسه المستخدم لتصوير هذا الفيديو.