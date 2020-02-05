آبل تسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي يملك شاشة لا تتعرض للتجعد

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من المشاكل مع الهواتف القابلة للطي الحالية هي أنه بناءً على التكنولوجيا الحالية، وبعد الطي المتكرر، يتشكل تجعد على مستوى الشاشة. هذا أمر طبيعي، على الرغم من أن ذلك يؤثر على العمر الإجمالي للجهاز، ولكن يبدو أن شركة آبل وجدت حلاً لهذه المشكلة.

وفقًا لبراءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، يبدو أن شركة آبل إستكشفت فكرة إنشاء هاتف قابل للطي، وقد توصلت إلى حل محتمل يمكن أن يُعالج مشكلة التجعد. يأتي ذلك على شكل زوج من اللوحات المتحركة التي تم تصميمها للمساعدة في منع التجعد.

تساعد هذه اللوحات في ضمان وجود فجوة كافية بين الجزأين الأول والثاني من الشاشة. عندما يقوم المستخدم بفتح الجهاز، ستتحرك اللوحات لتغطية الفجوة، ثم تتراجع بمجرد إغلاق الجهاز مرة أخرى. تعتقد شركة آبل أنه من خلال هذه الآلية، يمكنها نظريًا منع تجعد الشاشة.

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ومع ذلك، إنها مجرد براءة إختراع، وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فليس لدى شركة آبل أي هاتف قابل للطي في الوقت الراهن، ولا يوجد ما يؤكد أن شركة آبل ستقوم بتحويل هذه الفكرة إلى منتج فعلي. لقد إستكشفت شركة آبل الأجهزة القابلة للطي في سلسلة من براءات الإختراع، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت الشركة ستقوم بإطلاق هاتف قابل للطي في المستقبل القريب أم لا.